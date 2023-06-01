NY株式24日（NY時間12:14）（日本時間01:14）
ダウ平均　　　46260.14（+51.67　+0.11%）
ナスダック　　　21814.74（-132.02　-0.61%）
CME日経平均先物　52470（大証終比：+230　+0.44%）

欧州株式24日GMT16:14
英FT100　 9941.39（+47.24　+0.48%）
独DAX　 22561.35（-92.51　-0.41%）
仏CAC40　 7735.64（+9.44　+0.12%）

米国債利回り
2年債　 　3.902（+0.050）
10年債　 　4.388（+0.046）
30年債　 　4.944（+0.031）
期待インフレ率　 　2.336（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.019（+0.014）
英　国　　4.941（+0.021）
カナダ　　3.572（+0.029）
豪　州　　5.044（-0.074）
日　本　　2.257（-0.047）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.48（+4.35　+4.94%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4441.40（+1.90　+0.04%）

ビットコイン（ドル）
69848.00（-1050.87　-1.48%）
（円建・参考値）
1109万8149円（-166973　-1.48%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ