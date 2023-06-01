ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は５１ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式24日（NY時間12:14）（日本時間01:14）
ダウ平均 46260.14（+51.67 +0.11%）
ナスダック 21814.74（-132.02 -0.61%）
CME日経平均先物 52470（大証終比：+230 +0.44%）
欧州株式24日GMT16:14
英FT100 9941.39（+47.24 +0.48%）
独DAX 22561.35（-92.51 -0.41%）
仏CAC40 7735.64（+9.44 +0.12%）
米国債利回り
2年債 3.902（+0.050）
10年債 4.388（+0.046）
30年債 4.944（+0.031）
期待インフレ率 2.336（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.019（+0.014）
英 国 4.941（+0.021）
カナダ 3.572（+0.029）
豪 州 5.044（-0.074）
日 本 2.257（-0.047）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.48（+4.35 +4.94%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4441.40（+1.90 +0.04%）
ビットコイン（ドル）
69848.00（-1050.87 -1.48%）
（円建・参考値）
1109万8149円（-166973 -1.48%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46260.14（+51.67 +0.11%）
ナスダック 21814.74（-132.02 -0.61%）
CME日経平均先物 52470（大証終比：+230 +0.44%）
欧州株式24日GMT16:14
英FT100 9941.39（+47.24 +0.48%）
独DAX 22561.35（-92.51 -0.41%）
仏CAC40 7735.64（+9.44 +0.12%）
米国債利回り
2年債 3.902（+0.050）
10年債 4.388（+0.046）
30年債 4.944（+0.031）
期待インフレ率 2.336（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.019（+0.014）
英 国 4.941（+0.021）
カナダ 3.572（+0.029）
豪 州 5.044（-0.074）
日 本 2.257（-0.047）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.48（+4.35 +4.94%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4441.40（+1.90 +0.04%）
ビットコイン（ドル）
69848.00（-1050.87 -1.48%）
（円建・参考値）
1109万8149円（-166973 -1.48%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ