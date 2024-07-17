◇練習試合 アストロズ 9−1 3Aシュガーランド（2026年3月23日 ヒューストン）

アストロズ・今井が開幕4戦目となる29日（日本時間30日）の本拠地でのエンゼルス戦でメジャーデビューすることが23日（同24日）、決定した。この日は傘下3Aのシュガーランドとの練習試合で本拠地ダイキン・パーク初登板し「投げづらさは感じなかった。客席が低く見えて、テレビで見るよりファンの距離が近い」。再登板を含む計3回2/3を投げ、2安打無失点、3奪三振と好投した。

初回1死一、二塁のピンチでは4、5番をスプリットで一邪飛、遊飛に斬った。自己最速の160キロに迫る98・5マイル（約159キロ）の速球、スライダー、スプリットに加え、カーブを数球試し「新しくカーブを増やそうと思って練習したんですけど、抜けたり、引っかけたりも多かったのでまだまだ修正が必要」。新天地での1年目を見据え、投球の幅を広げるため試行錯誤を続けている。

今春は計4試合に登板し、9回2/3を無失点。防御率0・00のまま、1年目のシーズンに臨む。開幕前の最終登板を終え「ケガなく終われましたし、それが一番」と振り返った。

「ゼロ行進」でメジャーデビュー戦へ。本拠地での一戦に向け「凄く楽しみですし、優勝争いができるチームなので、優勝に貢献できるように頑張りたい」と力を込めた。