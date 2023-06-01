今月20日、三重県亀山市の新名神高速道路で6人が死亡した事故で、炎上した乗用車2台のうち子ども3人を含む5人が乗った乗用車が、もう1台よりも損傷が激しかったことがわかりました。警察は、現場で大型トラックの運転手の女を立ち会わせ、実況見分を行いました。

記者

「現場となったトンネルの出口付近には、ブルーシートを持った捜査員が出てきました。この先に水谷容疑者がいるのでしょうか」

24日午後9時ごろ、警察は大型トラックの運転手・水谷水都代容疑者を立ち会わせ、現場付近で実況見分を行いました。

この事故は今月20日、亀山市の新名神高速下りの野登トンネルの出口付近で、大型トラックが乗用車に追突して車あわせて3台が炎上し、乗用車2台に乗っていた6人が死亡したものです。

その後の捜査関係者への取材で、乗用車2台のうち、子ども3人を含む5人が乗った乗用車が、もう1台よりも損傷が激しかったことがわかりました。

また、成人とみられる男性1人の遺体が車の外で見つかっていて、衝撃で投げ出された可能性があるということです。

警察は、実況見分での水谷容疑者の供述と現場のブレーキ痕の照合を行うなどして、乗用車に衝突した時の状況を詳しく調べています。