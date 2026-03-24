異世界転生ファンタジー『姫騎士がクラスメート！THE COMIC』、キミコミで【4巻分】無料キャンペーン
話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」にて、『姫騎士がクラスメート！THE COMIC』の【4巻分】無料キャンペーンが開催されている。
■『姫騎士がクラスメート！THE COMIC』最新9巻
漫画：NO.ゴメス／漫画原案：空蝉
原作：EKZ／キャラクター原案：吉沢メガネ
判型：B6
定価：748円(本体680円＋税10％)
姫騎士×女勇者×ゴーレム
ハーレムで救える世界がある！
異世界転生ファンタジー第9巻！
【単行本版特典】
ちょっとエッチな描き下ろしエピソード収録
冴えない学生、小田森トオルは、修学旅行のバス事故でファンタジー異世界へと転生することに。
そこで引き当てたジョブは、他人を言いなりにできるチート職業『魔隷術師』。
だが同じく転生したクラスメートの美少女、姫野桐華が正義の『姫騎士』としてトオルの前に現れて──!?
「キミコミ」での4巻分無料キャンペーンは、2026年4月1日まで。
■『姫騎士がクラスメート！THE COMIC』最新9巻
漫画：NO.ゴメス／漫画原案：空蝉
原作：EKZ／キャラクター原案：吉沢メガネ
判型：B6
定価：748円(本体680円＋税10％)
姫騎士×女勇者×ゴーレム
異世界転生ファンタジー第9巻！
【単行本版特典】
ちょっとエッチな描き下ろしエピソード収録
冴えない学生、小田森トオルは、修学旅行のバス事故でファンタジー異世界へと転生することに。
そこで引き当てたジョブは、他人を言いなりにできるチート職業『魔隷術師』。
だが同じく転生したクラスメートの美少女、姫野桐華が正義の『姫騎士』としてトオルの前に現れて──!?
「キミコミ」での4巻分無料キャンペーンは、2026年4月1日まで。