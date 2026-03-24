話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」にて、『姫騎士がクラスメート！THE COMIC』の【4巻分】無料キャンペーンが開催されている。



■『姫騎士がクラスメート！THE COMIC』最新9巻

漫画：NO.ゴメス／漫画原案：空蝉

原作：EKZ／キャラクター原案：吉沢メガネ

判型：B6

定価：748円(本体680円＋税10％)



姫騎士×女勇者×ゴーレム

ハーレムで救える世界がある！

異世界転生ファンタジー第9巻！

【単行本版特典】

ちょっとエッチな描き下ろしエピソード収録



冴えない学生、小田森トオルは、修学旅行のバス事故でファンタジー異世界へと転生することに。

そこで引き当てたジョブは、他人を言いなりにできるチート職業『魔隷術師』。

だが同じく転生したクラスメートの美少女、姫野桐華が正義の『姫騎士』としてトオルの前に現れて──!?



「キミコミ」での4巻分無料キャンペーンは、2026年4月1日まで。