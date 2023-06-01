プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アサリのキムチチゲ」 「韓国のり巻き（キンパ）」 「パプリカのナムル」 の全3品。
本格的な韓国御膳。辛すぎないのでお子様にもおすすめです。

【主菜】アサリのキムチチゲ
特別な調味料は不要。アサリのだしがきいた海鮮チゲです。

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調理時間：15分
カロリー：186Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

アサリ  (砂出し)1パック(200~250g)
白菜キムチ  100g
絹ごし豆腐  1/2丁
卵  2個
青ネギ  4~5本 ニンニク  (すりおろし)1片分
みそ  大さじ1
だし汁  (煮干し)400ml

【下準備】

アサリは殻をこすり合わせて洗い、ザルに上げて水気をきる。絹ごし豆腐は食べやすい大きさに切る。青ネギは根元を切り落とし、長さ4cmに切る。

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【作り方】

1. 鍋にだし汁、アサリ、ニンニクを入れて中火にかける。アサリの殻が開いてきたらアクを取り、白菜キムチと絹ごし豆腐を加えて5分程煮る。

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2. 青ネギを加え、みそを溶き入れる。小さいボウルに卵を割り、鍋の中にそっと落とし入れる。蓋をして、卵白がかたまってきたら火を止めて器によそう。

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【主食】韓国のり巻き（キンパ）
ゴマ油の香りが食欲をそそります。ひとくちサイズで、食べるのも作るのも簡単！

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調理時間：10分
カロリー：515Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

韓国のり  (8切)12~16枚
カニ風味カマボコ  5~6本 たくあん  3~4cm
サヤインゲン  12~16本 ＜調味料＞
  すり白ゴマ  小さじ2
  ゴマ油  小さじ1
  塩  少々
ご飯  (炊きたて)茶碗2杯分
白ゴマ  適量 白菜キムチ  適量

【下準備】

たくあんはせん切りにする。カニ風味カマボコはほぐす。

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サヤインゲンは軸側を少し切り落とす。分量外の塩を入れた熱湯でゆでてザルに上げ、長さを半分に切る。

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【作り方】

1. ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、サヤインゲンを入れて和える。

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2. 韓国のりにご飯を薄く広げてのせ、カニ風味カマボコ、たくあん、(1)のサヤインゲンをのせて巻く。同じものを8個作る。器に盛り、白ゴマを振り、白菜キムチを添える。

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【副菜】パプリカのナムル
ビタミンたっぷりの一品。ちょっとした箸休めに。

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調理時間：10分
カロリー：79Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

赤パプリカ  1個
  ニンニク  (すりおろし)1/4片分
  すり白ゴマ  大さじ1
  ゴマ油  大さじ1/2
  塩  少々
白ゴマ  適量

【下準備】

赤パプリカはヘタと種を取り除き、幅1cmに切る。たっぷりの熱湯で赤パプリカをサッとゆで、ザルに上げる。

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【作り方】

1. ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、赤パプリカを加えて和える。器に盛り、白ゴマを散らす。

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