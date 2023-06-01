【今日の献立】2026年3月25日(水)「アサリのキムチチゲ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アサリのキムチチゲ」 「韓国のり巻き（キンパ）」 「パプリカのナムル」 の全3品。
本格的な韓国御膳。辛すぎないのでお子様にもおすすめです。
【主菜】アサリのキムチチゲ
特別な調味料は不要。アサリのだしがきいた海鮮チゲです。
調理時間：15分
カロリー：186Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
白菜キムチ 100g
絹ごし豆腐 1/2丁
卵 2個
青ネギ 4~5本 ニンニク (すりおろし)1片分
みそ 大さじ1
だし汁 (煮干し)400ml
2. 青ネギを加え、みそを溶き入れる。小さいボウルに卵を割り、鍋の中にそっと落とし入れる。蓋をして、卵白がかたまってきたら火を止めて器によそう。
【主食】韓国のり巻き（キンパ）
ゴマ油の香りが食欲をそそります。ひとくちサイズで、食べるのも作るのも簡単！
調理時間：10分
カロリー：515Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
カニ風味カマボコ 5~6本 たくあん 3~4cm
サヤインゲン 12~16本 ＜調味料＞
すり白ゴマ 小さじ2
ゴマ油 小さじ1
塩 少々
ご飯 (炊きたて)茶碗2杯分
白ゴマ 適量 白菜キムチ 適量
サヤインゲンは軸側を少し切り落とす。分量外の塩を入れた熱湯でゆでてザルに上げ、長さを半分に切る。
2. 韓国のりにご飯を薄く広げてのせ、カニ風味カマボコ、たくあん、(1)のサヤインゲンをのせて巻く。同じものを8個作る。器に盛り、白ゴマを振り、白菜キムチを添える。
【副菜】パプリカのナムル
ビタミンたっぷりの一品。ちょっとした箸休めに。
調理時間：10分
カロリー：79Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
ニンニク (すりおろし)1/4片分
すり白ゴマ 大さじ1
ゴマ油 大さじ1/2
塩 少々
白ゴマ 適量
本格的な韓国御膳。辛すぎないのでお子様にもおすすめです。
【主菜】アサリのキムチチゲ
特別な調味料は不要。アサリのだしがきいた海鮮チゲです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：186Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）アサリ (砂出し)1パック(200~250g)
白菜キムチ 100g
絹ごし豆腐 1/2丁
卵 2個
青ネギ 4~5本 ニンニク (すりおろし)1片分
みそ 大さじ1
だし汁 (煮干し)400ml
【下準備】アサリは殻をこすり合わせて洗い、ザルに上げて水気をきる。絹ごし豆腐は食べやすい大きさに切る。青ネギは根元を切り落とし、長さ4cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁、アサリ、ニンニクを入れて中火にかける。アサリの殻が開いてきたらアクを取り、白菜キムチと絹ごし豆腐を加えて5分程煮る。
©Eレシピ
2. 青ネギを加え、みそを溶き入れる。小さいボウルに卵を割り、鍋の中にそっと落とし入れる。蓋をして、卵白がかたまってきたら火を止めて器によそう。
©Eレシピ
【主食】韓国のり巻き（キンパ）
ゴマ油の香りが食欲をそそります。ひとくちサイズで、食べるのも作るのも簡単！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：515Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）韓国のり (8切)12~16枚
カニ風味カマボコ 5~6本 たくあん 3~4cm
サヤインゲン 12~16本 ＜調味料＞
すり白ゴマ 小さじ2
ゴマ油 小さじ1
塩 少々
ご飯 (炊きたて)茶碗2杯分
白ゴマ 適量 白菜キムチ 適量
【下準備】たくあんはせん切りにする。カニ風味カマボコはほぐす。
©Eレシピ
サヤインゲンは軸側を少し切り落とす。分量外の塩を入れた熱湯でゆでてザルに上げ、長さを半分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、サヤインゲンを入れて和える。
©Eレシピ
2. 韓国のりにご飯を薄く広げてのせ、カニ風味カマボコ、たくあん、(1)のサヤインゲンをのせて巻く。同じものを8個作る。器に盛り、白ゴマを振り、白菜キムチを添える。
©Eレシピ
【副菜】パプリカのナムル
ビタミンたっぷりの一品。ちょっとした箸休めに。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：79Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）赤パプリカ 1個
ニンニク (すりおろし)1/4片分
すり白ゴマ 大さじ1
ゴマ油 大さじ1/2
塩 少々
白ゴマ 適量
【下準備】赤パプリカはヘタと種を取り除き、幅1cmに切る。たっぷりの熱湯で赤パプリカをサッとゆで、ザルに上げる。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、赤パプリカを加えて和える。器に盛り、白ゴマを散らす。
©Eレシピ