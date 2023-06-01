「すべては自分たち次第」 3大会ぶりW杯出場へ、イタリア代表DFカラフィオーリが決意「団結力こそ大切」

「すべては自分たち次第」 3大会ぶりW杯出場へ、イタリア代表DFカラフィオーリが決意「団結力こそ大切」