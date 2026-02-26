＜40・50代＞ ぽっこりお腹が気になる →【ハニーズのブラウス】がインせずサマ見え♡

体型カバーをしつつ、カジュアルすぎない「きちんと感」もファッションに取り入れたい。40代・50代の大人世代のそんな悩みには、【ハニーズ】のブラウスが頼りになりそうです。肉感を拾いにくいシルエットや、気になるお腹まわりを自然にカバーする絶妙な丈感など、体型に悩む大人の女性に嬉しい工夫が随所に。裾をインせずに、着るだけでサマになりそうなアイテムをピックアップしたので、早速チェックしてみて。

タックアウトが品よく決まるすっきり丈感

【ハニーズ】「6分袖レース使いブラウス」\4,980（税込）

ケープ風のレースとボウタイデザインがさりげない華やかさを添えるブラウス。すっきりとしたシルエットと腰にかかる丈感で、裾を出した着こなしも上品に。さらに比翼仕立てのフロントが、装いのクリーンな雰囲気を後押しします。テーパードパンツやフレアスカートと一枚で合わせるのはもちろん、ジャケットのインナー使いにも好相性。オフィスからオケージョンまで使いやすそうなアイテムです。

スタイルアップ見えするメリハリシルエット

【ハニーズ】「ウエストタックブラウス」\3,980（税込）

レギュラーカラーのきちんと感に、大胆なウエストタックで女性らしさを添えたブラウス。適度なハリのあるポリエステル混素材を使用し、上品なメリハリシルエットを作ります。ヒップが隠れる長めの丈感と、裾に向かって緩やかに広がるラインが、気になる腰まわりをスマートにカバー。きれいめなパンツに合わせてスタイリッシュに、落ち感のあるスカートを合わせてモードにと、着こなしの幅も広がりそうです。

着映えも体型カバーも欲張れる優秀ブラウス

【ハニーズ】「ケープ風ボウタイブラウス」\3,980（税込）

ケープ風のドレープが目を引くブラウスは、一枚で上品な着映えが狙えるデザイン。ジョーゼット素材を使用した、しなやかな表情が上品なムードを誘います。体のラインを拾いにくいゆったりとしたシルエットと腰まわりを覆う丈感で、体型カバーにも期待できそう。水玉柄のほかに無地も展開されていて、デイリーからきちんと感が求められるシーンまで幅広く活躍する予感です。

縦ライン強調でぽっこりお腹も自然にカバー

【ハニーズ】「フロントレースブラウス」\3,980（税込）

フロントタックが縦のラインを強調し、ヒップまで包み込む長めの丈感で、すっきりとしたシルエットを演出する一枚。お腹まわりや気になる体のラインを拾いにくく、きちんと感がありつつもリラックスして着られそうなのが魅力です。胸元にあしらわれたレースが華やかさを添えながら、視線を上へと誘うことで間延びしないバランスに。程よい厚みと落ち感を備えたジョーゼット素材を使用しているため、着膨れを抑えた上品なシルエットを楽しめそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S