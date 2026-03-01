ぷちきゅあ×たまごっち30周年コラボ！ プレミアムバンダイ「ぷちきゅあっち きゅあ〜なぱすてるぴんく／きゅあ〜なぱすてるいえろー」

記事ポイント 「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」とたまごっち30周年のコラボ商品「ぷちきゅあっち」が登場お世話できるぷちきゅあは30キャラクター以上、ミニゲームも搭載したカラー液晶の手のひらサイズ育成トイプレミアムバンダイにて各5,500円（税込）で予約受付中、届けは2026年10月予定 「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」とたまごっち30周年のコラボ商品「ぷちきゅあっち」が登場お世話できるぷちきゅあは30キャラクター以上、ミニゲームも搭載したカラー液晶の手のひらサイズ育成トイプレミアムバンダイにて各5,500円（税込）で予約受付中、届けは2026年10月予定

プレミアムバンダイから、プリキュアシリーズ初のスピンオフアニメ「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」と、30周年を迎える「たまごっち」のコラボ商品が登場しました。

きゅあ〜なパステルカラーの本体で、ぷちきゅあたちのお世話が楽しめる育成トイです。

プレミアムバンダイ「ぷちきゅあっち きゅあ〜なぱすてるぴんく／きゅあ〜なぱすてるいえろー」

販売ルート：プレミアムバンダイ価格：各5,500円（税込・送料手数料別途）予約期間：2026年3月19日（木）18時30分〜2026年5月14日（木）23時予定届け：2026年10月予定対象年齢：15才以上セット内容：Tamagotchi nano colorful本体×1、充電ケーブル×1サイズ：H約40mm×W約30mm×D約25mm発売元：バンダイ

2025年に配信がスタートし2年目を迎えるスピンオフアニメ「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」と、誕生30周年の「たまごっち」がコラボレーションしています。

ぷちきゅあたちが集合し、たまごっちのアニバーサリーをお祝いするという特別な一台です。

カラーは、ぷちきゅあをイメージした「きゅあ〜なぱすてるぴんく」と「きゅあ〜なぱすてるいえろー」の2色展開となっています。

パステルピンクは、ピンクのたまご型ボディにラベンダーのフェイスプレート、くまモチーフのキャラクターイラストがあしらわれたデザインです。

パステルイエローは、クリームイエローのボディに水色のフェイスプレート、うさぎモチーフのキャラクターイラストが描かれています。

お世話できるぷちきゅあのキャラクターは30以上で、大好きなごはんやおやつをあげることができます。

「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」のアニメをイメージしたミニゲームも搭載されています。

お世話をしないとぷちきゅあマシンの”きゅあ〜”が下がってしまうなど、アニメの世界観を再現したシーンも盛り込まれているのがポイントです。

さらに、たまごっちたちも遊びにやってきて、「ぷちきゅあがころんだ！」や「こっぺさまトランポリン」など一緒に遊べるミニゲームも楽しめます。

本体はカラー液晶搭載の『Tamagotchi nano colorful』で、全長約4cmの手のひらサイズとなっています。

充電式なので電池交換の手間なく、長く遊ぶことができます。

ぷちきゅあの世界観そのままに、30キャラクター以上のお世話やミニゲームが楽しめる育成トイです。

カラー液晶と充電機能を備えた手のひらサイズで、いつでもどこでもぷちきゅあと一緒に過ごせます。

たまごっち30周年のアニバーサリーにふさわしい、特別なコラボレーションとなっています。

プレミアムバンダイ「ぷちきゅあっち きゅあ〜なぱすてるぴんく／きゅあ〜なぱすてるいえろー」の紹介でした。

よくある質問

Q. ぷちきゅあっちの予約期間はいつまでですか？

2026年5月14日（木）23時までの予定です。

商品の届けは2026年10月予定となっています。

Q. 2色の遊びの内容に違いはありますか？

遊びの内容はどちらのデザインも共通です。

「きゅあ〜なぱすてるぴんく」と「きゅあ〜なぱすてるいえろー」の見た目の違いのみとなっています。

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