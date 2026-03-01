記事ポイント 補聴器の効果測定が可能な車両「ほちょうきカー」を4者共同で開発2026年度に東海地区および首都圏で実証実験を開始予定ハイエースベースの防音・音響設計で山間部や離島にも訪問可能 補聴器の効果測定が可能な車両「ほちょうきカー」を4者共同で開発2026年度に東海地区および首都圏で実証実験を開始予定ハイエースベースの防音・音響設計で山間部や離島にも訪問可能

補聴器フォーラム東海、MONET Technologies、損保ジャパン、ATグループの4者が、補聴器の効果測定ができる車両「ほちょうきカー」を開発しました。

2026年度より東海地区および首都圏の医療機関や介護施設と連携し、実証実験を開始します。

補聴器フォーラム東海ら4者「ほちょうきカー」

名称：ほちょうきカーベース車両：トヨタ「ハイエース」実証実験開始：2026年度対象エリア：東海地区・首都圏開発：補聴器フォーラム東海／MONET Technologies／損保ジャパン／ATグループ

「ほちょうきカー」は、トヨタ「ハイエース」をベースに設計された移動車両です。

高度な防音・音響設計により、補聴器の効果測定に必要な音の反響を抑えた環境を車内に備えています。

車両が走行可能な場所であれば、山間部や離島の医療施設・介護施設、患者の自宅付近など、さまざまなエリアへ出向くことができます。

高齢者の難聴は、周囲の音情報が制限されることで交通事故のリスクが高まるとされていました。

Lancet認知症予防・介入・ケアに関する国際委員会の2024年レポートでは、難聴が最大の修正可能なリスク要因と評価されており、補聴器の使用が認知機能の維持に有効であることが明らかになっています。

一方で、補聴器を満足して活用するには適切なフィッティングが欠かせません。

しかし、フィッティングに必要な音場検査環境を備える耳鼻咽喉科クリニックや補聴器販売店は、全国的に十分とは言えない状況です。

こうした課題に対し、言語聴覚士や認定補聴器技能者が「ほちょうきカー」で介護施設や患者の自宅付近を訪問し、車両内で正確な聴力測定や補聴器の効果測定、適切なフィッティングを受けられる体制を構築します。

さらに、医療機関の医師とオンラインで接続し、遠隔診療を行うことも可能です。

実証実験では、東海地区・首都圏の医療機関や認定補聴器販売店、損保ジャパンのグループ会社でありSOMPOケアなどと連携して進められます。

補聴器医療相談会などのイベント開催も検討されています。

音場検査環境が身近にない地域でも、車両が訪問することで正確な補聴器フィッティングを受けられるようになります。

オンライン接続による遠隔診療にも対応しており、医師の診断と連携した包括的な補聴器サポートが可能です。

難聴による認知症リスクの低減にも貢献が期待される、新しい移動型の補聴器サービスとなっています。

「ほちょうきカー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ほちょうきカー」はどこに来てくれますか？

車両が走行可能な場所であれば、山間部や離島の医療施設・介護施設、患者の自宅付近などさまざまなエリアへ訪問できます。2026年度の実証実験は東海地区および首都圏で開始予定です。

Q. 「ほちょうきカー」ではどのようなサービスが受けられますか？

車両内で正確な聴力測定や補聴器の効果測定、適切なフィッティングを受けることができます。また、医療機関の医師とオンラインで接続した遠隔診療にも対応しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 補聴器フィッティングの移動車両！ 補聴器フォーラム東海ら4者「ほちょうきカー」 appeared first on Dtimes.