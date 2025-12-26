大相撲春場所で３度目の優勝を果たし、大関復帰を確実にした関脇・霧島（２９）＝音羽山＝が、２５日の昇進伝達式で述べる口上はシンプルになる見込みであることが２４日、分かった。関係者が「シンプルな口上になると思う」と明かした。昇進は、エディオンアリーナ大阪で開かれる日本相撲協会の夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会で正式に決定する。決定後に協会は使者を派遣。大阪・堺市で伝達式を実施し、霧島が決意を口にする。

現行のカド番制度となった１９６９年名古屋場所以降、平幕転落後に返り咲いた魁傑、照ノ富士は「謹んでお受け（いた）します」とシンプルだった。両者の口上を知る霧島は「２度目の大関昇進だし、特別なことは言わないほうがいいと思っている」と話していた。

霧島は２３年夏場所後の伝達式では当時の師匠だった陸奥親方（元大関・霧島）の隣で「大関の名を汚さぬよう、今まで以上に稽古して頑張ります」と述べた。２度目の口上を控え「次の番付（横綱）への思いは言わない方がいいと聞いた」と考えを明かしていた。今回は同じモンゴル出身の師匠・音羽山親方（元横綱・鶴竜）と晴れ舞台を迎える。