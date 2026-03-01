記事ポイント 国際自動車が、ユニバーサル車両で桜の名所を巡る「東京観光お花見タクシー」の予約を受け付けています3時間コースは1台17,080円（税込）で、東京23区・武蔵野市・三鷹市内の希望場所へお迎え「東京観光」の資格を持つプロドライバーが案内し、WEB予約にも対応 国際自動車が、ユニバーサル車両で桜の名所を巡る「東京観光お花見タクシー」の予約を受け付けています3時間コースは1台17,080円（税込）で、東京23区・武蔵野市・三鷹市内の希望場所へお迎え「東京観光」の資格を持つプロドライバーが案内し、WEB予約にも対応

国際自動車が、乗り降りしやすいユニバーサル車両で東京の桜スポットを巡る観光タクシープランの予約受付を開始しています。

人混みを避けながら、プライベートな空間でゆったりお花見を楽しめるサービスです。

国際自動車「東京観光お花見タクシー」

予約受付：2026年3月より開始料金：3時間コース 17,080円（税込）／30分延長ごとに2,770円（税込）対応エリア：東京23区、武蔵野市、三鷹市内使用車両：トヨタJPNタクシー（ユニバーサル車両）予約方法：WEB予約（Tokyo Drive 東京観光タクシー）／電話予約（kmコールセンター）

「東京観光お花見タクシー」は、国際自動車が提供する春限定の観光タクシープランです。

ホテルやご自宅など、東京23区・武蔵野市・三鷹市内の希望する場所までお迎えに来てくれます。

定番の桜の名所はもちろん、東京を知り尽くしたプロドライバーならではの花見スポットまで、希望に合わせた最適なコースを提案してもらえるのが魅力です。

3時間のモデルコースでは、東京駅を出発し、皇居千鳥ヶ淵・靖国神社・青山霊園・東京ミッドタウン六本木を巡って東京駅へ戻ります。

お気に入りの桜スポットをピンポイントで巡りたい方には、3時間から自由に組み立てるオーダーメイドコースの相談にも対応しています。

担当するのは「東京観光」の資格を持つ選抜されたプロドライバーで、移動中は観光ガイドとして東京の魅力を案内してくれます。

使用する車両は全車トヨタJPNタクシーです。

広々とした車内空間に加え、低いステップや車いす用スロープを備えたユニバーサルデザイン車両のため、高齢の方や小さなお子さま連れの家族も安心して利用できます。

従来の電話予約に加えてWEB予約にも対応しており、好きなタイミングで手軽に申し込めるようになっています。

料金は安心の時間制で、3時間コースが1台17,080円（税込）、30分延長ごとに2,770円（税込）です。

各施設の入場料・駐車料金・高速道路料金は別途発生し、施設への予約は利用者自身で行う必要があります。

運行当日の開園状況や天候により案内できない場合がある点にも注意が必要です。

人混みを気にせず、タクシーの車窓からゆったり桜並木を眺められるぜいたくな花見体験です。

高齢の方やお子さま連れでも安心のユニバーサル車両で、移動のストレスなく東京の桜スポットを巡ることができます。

プロドライバーの案内付きで、自分だけのオリジナルお花見コースを楽しめるのもタクシーならではの魅力です。

国際自動車「東京観光お花見タクシー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 東京観光お花見タクシーの料金はいくらですか？

3時間コースが1台17,080円（税込）です。30分延長ごとに2,770円（税込）がかかります。

Q. どこから乗車できますか？

東京23区、武蔵野市、三鷹市内のホテルやご自宅など、希望する場所へお迎えに来てもらえます。

Q. コースは自由に選べますか？

希望に合わせたコース設定が可能です。3時間から自由に組み立てるオーダーメイドコースの相談にも対応しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ユニバーサル車両で快適に桜巡り！ 「東京観光お花見タクシー」 appeared first on Dtimes.