◆プロボクシング ▽５４・０キロ契約８回戦 〇坂井優太（判定）ウェスリー・カガ●（３月２４日、東京・後楽園ホール）

２０２２年世界ユース選手権バンタム級優勝などアマ７冠の日本バンタム級５位・坂井優太（２０）＝大橋＝が、フィリピン同級１１位ウェスリー・カガ（フィリピン）を３―０の判定で下した。デビュー以来の連続ＫＯ勝利は６でストップしたが、無傷の７連勝を飾った。

右ジャブから組み立て、相手の打ち終わりに合わせた左ボディーを狙ったが、仕留め切れず。ジャッジの採点は１者がフルマーク（８０―７２）をつけ、２者も７９―７３と大差の判定勝利にも「自分的にはもう少しやれたかなと後悔が残る。バランス崩すところもあったので修正しないといけないし、もっとレベルアップしないといけない」と反省が口をついた。この日は、幼少期から手ほどきを受けてきた父・伸克さんがセコンドにつかなかった。「減量とも闘って、精神的にもちょっと疲れた」と息をついた。

ただ、強引にパンチを振り回すタフな相手に、初めて８ラウンドを戦い抜いたことは収穫になった。「世界に行くなら、もっと強くてああいう（スタイルの）選手もいる。そこに向けて、良い経験になった」と前を向いた。太田光亮トレーナーも「パンチのある相手に８ラウンドやれた。精神的にも強くなった」と振り返った。

この日は世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）とＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝ともに大橋＝兄弟がリングサイドで観戦していた。“モンスター２世”の愛称を持つ坂井は「尚弥さんだったら倒していましたね。これを糧に強くなりたい」とさらなる進化を誓った。次戦は６月１０日の大橋ジム主催興行となる予定だ。