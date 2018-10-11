◆プロボクシング ▽日本ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 △王者・森且貴（引き分け）同級１位・岡田真虎△（３月２４日、東京・後楽園ホール）

大橋ジム主催の「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５２」のメインイベントで行われた日本ミニマム級タイトルマッチで、王者・森且貴（２６）＝大橋＝は指名挑戦者の同級１位・岡田真虎（３１）＝ＪＢスポーツ＝と引き分け、初防衛を果たした。

５回終了時の途中採点ではジャッジ３者とも１〜３ポイント差で森を支持。しかし７回には右フックを被弾してぐらつかされるなど岡田の攻勢に遭い、最終回まで互いに意地の打ち合いを見せた。ジャッジは１者が９８―９２と森を支持したが、残り２者は９５―９５で引き分けとなった。

薄氷の初防衛を果たした森は「少なくとも２、３ポイント差で勝っていたと思っていた。（自分自身で）的確にジャッジできないといけない。そこの部分は自分の実力不足。もうちょっと（相手を）削れるかなと思ったが、タイトル戦なので（相手も）気持ちが入って最後まで頑張られた。自分の課題ですね。いろんな引き出しを持っていたが、中途半端だった」と反省が口をついた。

昨年１０月の王座決定戦で小林豪己（真正）に判定勝ちし、４度目の挑戦で悲願の日本王座を獲得した。「本当にボクシングは終わらないな。前回終わって満足できて、またこうなって。何回も乗り越えてきているので、これを学びに変えてまたやっていけたら」と決意を新たにしていた。

戦績は森が１５勝（３ＫＯ）４敗、岡田が１０勝（４ＫＯ）７敗１分け。