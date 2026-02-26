20世紀スタジオ×PLAZA限定色♡名作映画アパレルが可愛すぎる

映画好きにはたまらないスペシャルアイテムが、全国のPLAZAに登場します♡20世紀スタジオの名作映画をモチーフにした限定アパレルは、懐かしさとトレンド感を兼ね備えた注目コレクション。ここでしか手に入らない特別感と、日常に取り入れやすいデザインで、春のおしゃれをぐっと楽しくしてくれます♪

名作映画が彩る特別デザイン

今回のコレクションでは、『ホーム・アローン』『ロミオ＆ジュリエット』『アイス・エイジ』『猿の惑星』『シザーハンズ』『ファイト・クラブ』『プラダを着た悪魔』といった7作品をフィーチャー。

それぞれの作品の世界観を活かしながら、PLAZAらしいポップさをプラスしたデザインが魅力です。

『ホーム・アローン』では作戦図を取り入れた遊び心あるデザイン、『ロミオ＆ジュリエット』はコンパクトなシルエットでガーリーに仕上げるなど、作品ごとに異なる表情を楽しめます。

Rosem春の新作ランジェリー♡星のきらめきを纏うロマンティックな2色登場

全ラインアップ＆価格をチェック

Tシャツ

キャップ

『ホーム・アローン』はTシャツが5,060円（税込）で2型、キャップが4,620円（税込）で展開。

Tシャツ

キャップ

『シザーハンズ』も同様にTシャツ5,060円（税込）2型とキャップ4,620円（税込）がラインアップされています。

『アイス・エイジ』はTシャツ4,950円（税込）2型。

『ロミオ＆ジュリエット』はTシャツ4,950円（税込）1型、『猿の惑星』はTシャツ4,950円（税込）1型。

『ファイト・クラブ』もTシャツ4,950円（税込）1型で登場。

Tシャツ

さらに『プラダを着た悪魔』はTシャツ4,950円（税込）が複数展開されています。

Tシャツ

キャップ

キャップ4,620円（税込）もラインアップされる充実の内容です。

発売日：2026年4月3日(金)

※PLAZAオンラインストアにて、3月27日(金)10:00より先行販売開始（一部アイテムはオンラインストア先行販売の対象外です。）

© 20th Century Studios

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春コーデに映画のときめきを♡

お気に入りの映画をファッションとして楽しめる今回のコレクションは、日常にちょっとした特別感をプラスしてくれるアイテムばかり♡限定デザインだからこそ、周りと差がつくスタイリングが叶います。

気になる作品やデザインは早めにチェックして、自分らしい春コーデに取り入れてみてください♪