体調不良で一時静養した佐藤龍之介が練習初日を欠席【日本代表】
現地時間３月24日、日本代表がスコットランド戦に向けて練習をスタートさせる前の段階で、佐藤龍之介（FC東京）が初日の練習を欠席することが分かった。
３月23日に日本を出国しながらも体調不良により経由地で一時静養。当初の予定よりもチームへの合流が遅れた影響のようだ。
ワールドカップのメンバー入りに向け、最後のアピールの場となる代表活動で少し出遅れた格好となった佐藤。日本代表では３−４−２−１システムの左ウイングバックで起用されるはずで、まず現地時間28日のスコットランド戦までにしっかりと体調を整えたい。
いずれにしても、ポジションを争うだろう三笘薫、前田大然らとの争いは見ものだ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
３月23日に日本を出国しながらも体調不良により経由地で一時静養。当初の予定よりもチームへの合流が遅れた影響のようだ。
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