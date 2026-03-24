『虐げられた秀才令嬢と隣国の腹黒研究者様の甘やかな薬草実験室 1』、重版決定
主婦と生活社は、2026年3月6日(金)発売のPASH!コミックス『虐げられた秀才令嬢と隣国の腹黒研究者様の甘やかな薬草実験室 1』(漫画：椎葉きのこ、原作：琴乃葉、キャラクター原案：さんど)の重版を決定した。
■『虐げられた秀才令嬢と隣国の腹黒研究者様の甘やかな薬草実験室 1』
漫画：椎葉きのこ
原作：琴乃葉
キャラクター原案：さんど
発行所：主婦と生活社
定価：700円＋税
重版出来日：2026年3月24日より順次出荷
＜あらすじ＞
《学者肌令嬢×策士な上司の研究室ロマンス、開幕♡》
薬草研究者として仕事に没頭するライラ。
しかし、研究の成果は婚約者に横取りされ、家族からは容姿の美しい双子の妹と比較されなじられる日々。
そんなライラの前に現れたのは隣国の研究者・アシュレン。
「あなたをスカウトしたい」
ライラが同じ研究者だと見破ったアシュレンの目を信じ、隣国へ渡る決意をするが…？
毎月第2・4火曜日にコミックPASH! neoにて連載中。
■『虐げられた秀才令嬢と隣国の腹黒研究者様の甘やかな薬草実験室 1』
漫画：椎葉きのこ
原作：琴乃葉
キャラクター原案：さんど
発行所：主婦と生活社
定価：700円＋税
＜あらすじ＞
《学者肌令嬢×策士な上司の研究室ロマンス、開幕♡》
薬草研究者として仕事に没頭するライラ。
しかし、研究の成果は婚約者に横取りされ、家族からは容姿の美しい双子の妹と比較されなじられる日々。
そんなライラの前に現れたのは隣国の研究者・アシュレン。
「あなたをスカウトしたい」
ライラが同じ研究者だと見破ったアシュレンの目を信じ、隣国へ渡る決意をするが…？
毎月第2・4火曜日にコミックPASH! neoにて連載中。