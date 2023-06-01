【醤油・みりん大さじ1/2】で味がピタリと決まる！神ラク『鶏ももの生姜焼き』

お弁当を作るとき、調味料が多いと「ちょっとめんどう……」だと思いませんか？ 朝は忙しいぶん、できるだけシンプルに味つけできるのがうれしいですよね。そこでおすすめしたいおかずが、「鶏ももの生姜焼き」！

味つけに使う調味料は、しょうゆ、みりんの2つだけ。各大さじ1/2ずつの「1：1」の比率で、一度作れば覚えられちゃう簡単さです。この甘辛い配合のたれにしょうがのすりおろしを加えれば、ご飯によくあうしょうが焼きがパパッと完成しますよ。

『鶏ももの生姜焼き』のレシピ

材料（1人分）

鶏もも肉（から揚げ用）……3切れ（約90g）

片栗粉……小さじ1



〈たれ〉

しょうがのすりおろし……小さじ1

しょうゆ……大さじ1/2

みりん……大さじ1/2



サラダ油……小さじ1/2

作り方

（1）鶏肉はキッチンばさみで半分に切り、片栗粉をまぶす。たれの材料は混ぜる。



（2）小さめのフライパンにサラダ油を中火で熱する。鶏肉を皮目を下にして並べ入れ、2分ほど焼く。裏返してふたをし、弱火で2〜3分蒸し焼きにする。たれを加えて中火にし、照りよくからめる。

しょうが焼きといえば豚肉が定番ですが、プリッとした鶏ももで作ってもおいしい♪

このしょうゆ、みりん1：1のたれは、たとえば炒めた豚こまにからめたり、鶏ひき肉にからめてそぼろにしたりと、他の肉おかずにも使えます。今日のお弁当、どう味つけしよう……？と迷ったら、味がバシッと決まるこの配合をぜひお試しくださいね。

（『オレンジページ』2026年4月2日号より）