【醤油・みりん大さじ1/2】で味がピタリと決まる！神ラク『鶏ももの生姜焼き』
お弁当を作るとき、調味料が多いと「ちょっとめんどう……」だと思いませんか？ 朝は忙しいぶん、できるだけシンプルに味つけできるのがうれしいですよね。そこでおすすめしたいおかずが、「鶏ももの生姜焼き」！
味つけに使う調味料は、しょうゆ、みりんの2つだけ。各大さじ1/2ずつの「1：1」の比率で、一度作れば覚えられちゃう簡単さです。この甘辛い配合のたれにしょうがのすりおろしを加えれば、ご飯によくあうしょうが焼きがパパッと完成しますよ。
『鶏ももの生姜焼き』のレシピ
材料（1人分）
鶏もも肉（から揚げ用）……3切れ（約90g）
片栗粉……小さじ1
〈たれ〉
しょうがのすりおろし……小さじ1
しょうゆ……大さじ1/2
みりん……大さじ1/2
サラダ油……小さじ1/2
作り方
（1）鶏肉はキッチンばさみで半分に切り、片栗粉をまぶす。たれの材料は混ぜる。
（2）小さめのフライパンにサラダ油を中火で熱する。鶏肉を皮目を下にして並べ入れ、2分ほど焼く。裏返してふたをし、弱火で2〜3分蒸し焼きにする。たれを加えて中火にし、照りよくからめる。
しょうが焼きといえば豚肉が定番ですが、プリッとした鶏ももで作ってもおいしい♪
このしょうゆ、みりん1：1のたれは、たとえば炒めた豚こまにからめたり、鶏ひき肉にからめてそぼろにしたりと、他の肉おかずにも使えます。今日のお弁当、どう味つけしよう……？と迷ったら、味がバシッと決まるこの配合をぜひお試しくださいね。
教えてくれたのは…
市瀬 悦子イチセ エツコ
料理家
詳細はこちら
食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。