ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は９５ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式24日（NY時間11:16）（日本時間00:16）
ダウ平均 46303.90（+95.43 +0.21%）
ナスダック 21874.40（-72.36 -0.33%）
CME日経平均先物 52475（大証終比：+235 +0.45%）
欧州株式24日GMT15:16
英FT100 9944.28（+50.13 +0.51%）
独DAX 22616.34（-37.52 -0.17%）
仏CAC40 7746.08（+19.88 +0.26%）
米国債利回り
2年債 3.878（+0.026）
10年債 4.368（+0.026）
30年債 4.931（+0.017）
期待インフレ率 2.329（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.003（-0.002）
英 国 4.906（-0.014）
カナダ 3.551（+0.008）
豪 州 5.044（-0.074）
日 本 2.257（-0.047）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.44（+3.31 +3.76%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4444.40（+4.90 +0.11%）
ビットコイン（ドル）
69956.94（-941.93 -1.33%）
（円建・参考値）
1110万3566円（-149503 -1.33%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46303.90（+95.43 +0.21%）
ナスダック 21874.40（-72.36 -0.33%）
CME日経平均先物 52475（大証終比：+235 +0.45%）
欧州株式24日GMT15:16
英FT100 9944.28（+50.13 +0.51%）
独DAX 22616.34（-37.52 -0.17%）
仏CAC40 7746.08（+19.88 +0.26%）
米国債利回り
2年債 3.878（+0.026）
10年債 4.368（+0.026）
30年債 4.931（+0.017）
期待インフレ率 2.329（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.003（-0.002）
英 国 4.906（-0.014）
カナダ 3.551（+0.008）
豪 州 5.044（-0.074）
日 本 2.257（-0.047）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.44（+3.31 +3.76%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4444.40（+4.90 +0.11%）
ビットコイン（ドル）
69956.94（-941.93 -1.33%）
（円建・参考値）
1110万3566円（-149503 -1.33%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ