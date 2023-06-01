NY株式24日（NY時間11:16）（日本時間00:16）
ダウ平均　　　46303.90（+95.43　+0.21%）
ナスダック　　　21874.40（-72.36　-0.33%）
CME日経平均先物　52475（大証終比：+235　+0.45%）

欧州株式24日GMT15:16
英FT100　 9944.28（+50.13　+0.51%）
独DAX　 22616.34（-37.52　-0.17%）
仏CAC40　 7746.08（+19.88　+0.26%）

米国債利回り
2年債　 　3.878（+0.026）
10年債　 　4.368（+0.026）
30年債　 　4.931（+0.017）
期待インフレ率　 　2.329（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.003（-0.002）
英　国　　4.906（-0.014）
カナダ　　3.551（+0.008）
豪　州　　5.044（-0.074）
日　本　　2.257（-0.047）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.44（+3.31　+3.76%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4444.40（+4.90　+0.11%）

ビットコイン（ドル）
69956.94（-941.93　-1.33%）
（円建・参考値）
1110万3566円（-149503　-1.33%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ