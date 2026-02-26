冨安健洋のイギリス遠征不参加が決定…1年9か月ぶり森保J復帰も無念の再離脱
日本サッカー協会(JFA)は24日、日本代表のDF冨安健洋(アヤックス)が負傷のため、今月のイギリス遠征に不参加となることが決まったと発表した。長期離脱を乗り越えて2024年6月のW杯2次予選以来1年9か月ぶりの復帰を果たしたが、北中米W杯3か月前に無念の再離脱となった。
冨安は今月22日、エールディビジ第28節フェイエノールト戦に先発出場したが、後半26分にピッチに座り込んでプレーを中断。右脚の治療を受けて途中交代していた。試合後にはガルシア・ジュニェントオスカル監督が「日本代表で来週プレーできると思う」と前向きな展望を述べたものの、代表合流には至らなかった。
今回の日本代表イギリス遠征ではDF安藤智哉(ザンクト・パウリ)も負傷のため不参加となり、DF橋岡大樹(ゲント)が追加招集されていた。JFAによると、冨安に代わる追加招集は行わないという。
(取材・文 竹内達也)
冨安は今月22日、エールディビジ第28節フェイエノールト戦に先発出場したが、後半26分にピッチに座り込んでプレーを中断。右脚の治療を受けて途中交代していた。試合後にはガルシア・ジュニェントオスカル監督が「日本代表で来週プレーできると思う」と前向きな展望を述べたものの、代表合流には至らなかった。
今回の日本代表イギリス遠征ではDF安藤智哉(ザンクト・パウリ)も負傷のため不参加となり、DF橋岡大樹(ゲント)が追加招集されていた。JFAによると、冨安に代わる追加招集は行わないという。
(取材・文 竹内達也)