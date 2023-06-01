冨安健洋が自身のインスタグラムを更新した

日本サッカー協会（JFA）が3月24日、DF冨安健洋が怪我のため英国遠征に不参加となることを発表した。

発表後に冨安が自身のインスタグラムを更新し、メッセージを発信した。

冨安は22日のエールディビジ第28節・フェイエノールト戦に左サイドバックで先発出場。軽快な動きを見せていたが、後半27分に右ハムストリングに違和感を覚え、自らピッチに座り込み、途中交代となっていた。アヤックスのオスカル・ガルシア監督は試合後に「来週の代表戦には出場できると思う」と話していた。

しかし、24日に代表不参加が決定。冨安にとっては1年9か月ぶりの代表復帰だっただけに、無念の不参加となった。冨安の不参加による追加招集はない。

冨安は自身の公式インスタグラムに1枚の写真を添えて「It’s a part of process!! 急がば回れ やることやる」と綴った。31文字の言葉で、6月の北中米ワールドカップに向けて、前を向く姿勢を示した。（FOOTBALL ZONE編集部）