EU＝ヨーロッパ連合の会合の最中に、ハンガリーの外務貿易相がロシアのラブロフ外相に情報を漏洩していたとアメリカメディアが報じたことを受け、EU側がハンガリーに説明を求めていると明らかにしました。

ワシントン・ポストは複数のEU当局者の話として、ハンガリーのシーヤールトー外務貿易相がEU外相会合の休憩時間にロシアのラブロフ外相に定期的に電話をかけ、協議の内容などを報告していたと報じています。

シーヤールトー氏については長年にわたり、ロシア側に情報漏洩していたという指摘もあります。

EU委員会の報道官は23日、報道を受けて「非常に懸念すべきものだ」とし、EU加盟国の信頼関係は極めて重要で、ハンガリー政府に説明を求めていると明らかにしました。

ハンガリーメディアによりますと、シーヤールトー氏は電話したことは認めていて、「他国の代表者と話し合うことは特に問題だとは考えていない」と主張しているということです。

ハンガリーでは来月、議会総選挙を控えていて、オルバン首相は「ハンガリーへの前例のない攻撃だ」とSNS上で反発しています。