【PUNI☆MOFU 銀ラン】 3月25日 発売 価格：6,930円

コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU 銀ラン」を3月25日に発売する。価格は6,930円。

本商品は「PUNI☆MOFU ラン」のアナザーカラーバージョン。鮮烈なシルバーウルフカラーリングと3種の新規デザインフェイスを特徴としている。

ピュアなプロポーションを楽しめる「素体モード」や様々なパーツを取り付けた「武装モード」など、組み替えにより大きくシルエットを変えて楽しめる。メインウェポンの二丁拳銃「ハウリングPM5」は両腕や背中にセットして様々なアクションポーズを取らせることが可能だ。アーマーを身に着けた「武装モード」と、アーマーを脱いだ「素体モード」をパーツ差し替えで再現できる。素体は「スキンカラーC」の比率を極限まで高め、まるで水着のような配色を楽しめるよう、カラー設計されている。

デザインは引き続きBLADE氏が担当。浅井真紀氏設計による“マシニーカBlock2-M”を採用し、凛々しいイラストの魅力を最大限に引き出している。

【付属品】

・BLADE氏によって新たに描き起こされたフェイスパーツが3種付属。

・腕のマークや各部差し色用のシールが付属。

・多彩な武器パーツ、ジョイントパーツが付属。色々なコンバットシーンを想定して遊ぶことができる

・専用スタンドが付属。

コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」

※コトブキヤショップ限定特典は、特典付アイコンや限定特典の表記が商品ページから無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください。

(C) KOTOBUKIYA (C) Masaki Apsy (C) Toriwo Toriyama

※発売日は流通により前後する場合があります。

