【BUSTER DOLL ナイト Alice with Honda AB12 モトコンポ】 3月25日発売 価格：6,380円

コトブキヤは、プラモデル「BUSTER DOLL ナイト Alice with Honda AB12 モトコンポ」を3月25日に発売する。価格は6,380円。

本製品は、メガミデバイスとHondaのコラボレーション商品。「BUSTER DOLL ナイト」と本製品のために特別に作られたオリジナルカラーの青島文化教材社「1/12 Honda AB12 モトコンポ ‘81」がセットになっている。モトコンポに付属するタイヤパーツは完全新規設計。さらに新規ヘルメットパーツが付属する。

「BUSTER DOLL ナイト」はスカイブルーとホワイトの「アリス」をイメージした鮮やかなオリジナルカラーを採用。瞳の色も本体色に合わせた新規カラーを採用しており、塗装済み顔パーツ1種が付属する。肌パーツは通常より赤みのあるスキンカラーBを採用。3種の手首は全てプラ製で、武器持ち用手首は丸型、角型グリップ両方に対応した形状で挿し込むだけで手軽にホールドできる。専用スタンドが付属する。

コトブキヤショップ限定特典「アナザーコスチュームセット」

※コトブキヤショップ限定特典は、特典付アイコンや限定特典の表記が商品ページから無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください。

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※発売日は流通により前後する場合があります。

