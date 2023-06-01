メガミデバイスより「BUSTER DOLL ナイト Alice with Honda AB12 モトコンポ」本日発売
【BUSTER DOLL ナイト Alice with Honda AB12 モトコンポ】 3月25日発売 価格：6,380円
(C)AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co., Ltd.
コトブキヤは、プラモデル「BUSTER DOLL ナイト Alice with Honda AB12 モトコンポ」を3月25日に発売する。価格は6,380円。
本製品は、メガミデバイスとHondaのコラボレーション商品。「BUSTER DOLL ナイト」と本製品のために特別に作られたオリジナルカラーの青島文化教材社「1/12 Honda AB12 モトコンポ ‘81」がセットになっている。モトコンポに付属するタイヤパーツは完全新規設計。さらに新規ヘルメットパーツが付属する。
「BUSTER DOLL ナイト」はスカイブルーとホワイトの「アリス」をイメージした鮮やかなオリジナルカラーを採用。瞳の色も本体色に合わせた新規カラーを採用しており、塗装済み顔パーツ1種が付属する。肌パーツは通常より赤みのあるスキンカラーBを採用。3種の手首は全てプラ製で、武器持ち用手首は丸型、角型グリップ両方に対応した形状で挿し込むだけで手軽にホールドできる。専用スタンドが付属する。
コトブキヤショップ限定特典「アナザーコスチュームセット」
※コトブキヤショップ限定特典は、特典付アイコンや限定特典の表記が商品ページから無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください。
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※発売日は流通により前後する場合があります。