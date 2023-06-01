DJI Mini 4 Pro

AmazonにてDJIのドローンが特別価格で販売されている。期間は4月7日23時59分まで。

対象商品には、全方向障害物検知対応オールインワン型ミニドローン「Mini 4 Pro」、没入型飛行が楽しめる「Avata 2」、オールインワンVlog撮影向けカメラドローン「Flip」、Vlog撮影向け手のひらサイズドローン「Neo」など、ドローン各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

DJI Neo Motion Fly More コンボ ドローン カメラ付き 4K UHDカメラ搭載

本商品は、Vlog撮影向け手のひらサイズドローン。被写体トラッキングと8つのクイックショットモードでスマートに追従し、サイクリングやスケートボード、ハイキングでの撮影にも適している。最高速8m/s、最大3000mの高度でも安定した撮影が可能。また、Wi-Fiによる30mの映像伝送をアプリで操作できる。

音声操作（EN/CN）やモバイルアプリ、RCでの操縦が可能で、誰でも簡単に飛行や撮影が楽しめる。手ぶれ補正技術とレベル4の耐風性能で、ハイキングやカヤック、風の強い公園でも滑らかな4K UHD動画を撮影可能。18分の飛行時間で20回の離着陸ができる。

「Motion Fly Moreコンボ」には、没入感あふれるモーションコントロールとFPV飛行が可能な、「DJI RC Motion 3」、「DJI Goggles N3」、バッテリー×3、双方向充電ハブなどが同梱される。

DJI Avata 2 Fly Smartコンボ（バッテリー ×3） ドローン 4Kカメラ搭載FPVドローン 最大飛行時間69分

本商品は、イメージング性能や安全性、バッテリー駆動時間が向上し、没入感あふれる飛行が楽しめるFPVドローン。まるでコックピットに座っているかのようなビジュアルをゴーグルで楽しむことができる。複雑なボタン操作はなく、手の動きだけでドローンの動きを制御できるため、初心者でも簡単に飛行体験が楽しめる。また、1/1.3インチ イメージセンサーにより、4K/60fpsで迫力満点の低空飛行映像を撮影することもできる。

「Fly Smartコンボ」は、機体、インテリジェント フライトバッテリー×3、DJI RC Motion 3、DJI Goggles N3が同梱される。