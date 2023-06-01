WeFone ドローン カメラ付き 100g未満

Amazonにてドローン各種が特別価格で販売されている。期間は3月29日23時59分まで。

対象商品には、簡単で直感的な操作で飛行体験が行なえる軽量小型の子ども向けドローンがラインナップ。LEDライト搭載で楽しく遊べるドローンをはじめ、1080Pカメラ搭載の空撮が行なえるドローンなど、多種多様な商品が用意されている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Holy Stone ドローン 100g未満 申請不要 1080Pカメラ付き

手のひらに収まるミニサイズのドローン。屋内での飛行はもちろん、狭い廊下をすり抜けながら、複雑な飛行も楽しめる。1080Pカメラが搭載されており、APPでFPV操縦、空撮が行なえる。手動でカメラ角度を-90°から0°に調整でき、様々な角度から撮影できる。また、アプリでのジェスチャー撮影や軌跡飛行モードなど、本格的な撮影機能が楽しめる。

手投げテイクオフモード、ヘッドレスモード、高度維持など初心者向け機能が搭載されており、初めてのドローン体験でも直感的に操縦できる。そのほか、高速旋回モード、ホバリングモードなどのアクロバティックな機能も備えている。

Deerc 小型ドローン 免許不要 LEDライト 6種類点灯

わずか100g未満の超軽量ボディで、初心者でも手軽に楽しめる小型ドローン。鮮やかに輝く7色LEDライトと6種類の点灯モードが搭載されており、リモコンで簡単に切り替えられる。

また、自動障害物回避機能と全方位プロテクションガードにより、衝突や落下からドローンをしっかりガード。室内でも安心して操作できる。360°フリップ、高速回転、サークル飛行、ヘッドレスモード、高度維持など、多彩な飛行機能を搭載。

付属の3個のバッテリーと2本の充電ケーブルで最大約21分の連続飛行が可能。3段階のスピード調整機能で、初心者から上級者まで幅広く楽しめる。