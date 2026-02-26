春のときめきをぎゅっと詰め込んだ、特別なランジェリーが登場♡伊藤桃々プロデュースの「Rosem」から、ロマンティックな世界観が魅力の春の新作が発売されました。きらめく星をイメージしたデザインと、繊細なディテールが女性らしさを引き立て、身につけるだけで気分が高まる一着に♪自分へのご褒美や特別な日にぴったりです。

春を彩るロマンティックデザイン

今回の新作は、夜空に輝く星をイメージした幻想的なデザインが特徴。艶感のある楊柳シフォンとラメ入りケミカルレースを組み合わせ、繊細で華やかな印象に仕上げています。

デコルテ部分にはクロスコードとチャームをあしらい、女性らしいラインを美しく演出。細部までこだわったディテールが、特別感のあるランジェリーとして魅力を引き立てます。

Rosem春の新作ランジェリー♡星のきらめきを纏うロマンティックな2色登場

選べる2色＆サイズ展開

スターラベンダー

価格：4,400円(税込)

夜空にきらめく星のような透明感のあるカラー。やわらかな印象と華やかさを兼ね備えたロマンティックな一着。

スターネイビー

透け感のあるネイビーが大人っぽく、落ち着いた中にもきらめきを感じるカラー。肌なじみの良さも魅力です。

サイズ：ブラA～Gカップ／アンダー65～75 ショーツM（ヒップ87～95cm）EFG75のみL（ヒップ92～100cm）

谷間を彩るチャームやカップサイドのクロスデザインなど、どの角度から見ても美しさを引き立てる設計です。

細部に宿るこだわりディテール

カップを縁取るケミカルレース刺繍は高級感を演出し、ラグジュアリーな雰囲気に。

さらに、クロスコードやチャームがアクセントとなり、さりげない色気をプラスします。

見た目の可愛さだけでなく、着けることで気分まで華やぐようなデザインは、日常を少し特別にしてくれる存在です。

春のときめきを身にまとって♡

Rosemの春の新作ランジェリーは、繊細なデザインと心ときめくカラーで、毎日を少し特別にしてくれるアイテム♡自分らしい美しさを引き出しながら、気分まで明るくしてくれます。新しい季節の始まりに、ぜひお気に入りの一着を取り入れて、春らしいときめきを楽しんでみてください♪