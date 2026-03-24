ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「お金は要らないからSNSに載せてもいい？」勝手に子どもの写真を撮… 「お金は要らないからSNSに載せてもいい？」勝手に子どもの写真を撮るママ友が非常識過ぎる！ それだけでは終わらない!? 「お金は要らないからSNSに載せてもいい？」勝手に子どもの写真を撮るママ友が非常識過ぎる！ それだけでは終わらない!? 2026年3月24日 23時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「きっと喜んでくれるはず…！私のハンドメイドは大評判だもの」。ママ友のために心を込めて用意した贈り物を手に、驚く顔を想像してワクワクしている様子。少し困ったようなママ友の反応を見ても、ただ「遠慮しているだけ」としか思っていない？しかしこの後、園で大問題に発展するなんて…。＞＞ 【まんが】勝手に作って押し付けるママ友 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】勝手に作って押し付けるママ友 「私の誕生日は義実家家族を呼んでパーティー!?」夫に誘導されるまま開催すると散々な目に…これって普通じゃないよね？ 保護者に寄り添う気持ちで再び説得してみると…【私はモンペじゃありません Vol.35】