PS Storeにて開催中の「Mega March セール」が本日3月25日まで。「仁王３」や「デススト2」も対象に
【PS Store：「Mega March セール」】 開催期間：3月25日23時59分まで
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ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにて「Mega March セール」を開催している。期間は3月25日23時59分まで。
本セールでは、ダーク戦国アクションRPG「仁王３」や、サイコロジカルホラー「SILENT HILL f - デラックスエディション」、アクションゲーム「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」などがラインナップ。対象のプレイステーション 5/プレイステーション 4向けタイトルが期間中、最大80%オフの割引価格で提供される。
□「Mega March セール」のページ
対象タイトル紹介（一部）
「仁王３」
価格：9,680円→8,712円（10%オフ）
□PS Store「仁王３」のページ
「SILENT HILL f - デラックスエディション」
価格：9,790円→4,895円（50%オフ）
□PS Store「SILENT HILL f - デラックスエディション」のページ
「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」
価格：8,980円→6,375円（29%オフ）
□PS Store「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」のページ
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