【PS Store：「Mega March セール」】 開催期間：3月25日23時59分まで

　ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにて「Mega March セール」を開催している。期間は3月25日23時59分まで。

　本セールでは、ダーク戦国アクションRPG「仁王３」や、サイコロジカルホラー「SILENT HILL f - デラックスエディション」、アクションゲーム「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」などがラインナップ。対象のプレイステーション 5/プレイステーション 4向けタイトルが期間中、最大80%オフの割引価格で提供される。

□「Mega March セール」のページ

対象タイトル紹介（一部）

「仁王３」

価格：9,680円→8,712円（10%オフ）

□PS Store「仁王３」のページ

「SILENT HILL f - デラックスエディション」

価格：9,790円→4,895円（50%オフ）

□PS Store「SILENT HILL f - デラックスエディション」のページ

「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」

価格：8,980円→6,375円（29%オフ）

□PS Store「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」のページ

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