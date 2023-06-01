　25日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比130円高の5万2370円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万2252.28円に対しては117.72円高。出来高は1万2103枚となっている。

　TOPIX先物期近は3571.5ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.83ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52370　　　　　+130　　　 12103
日経225mini 　　　　　　 52385　　　　　+145　　　241448
TOPIX先物 　　　　　　　3571.5　　　　 +25.5　　　 15027
JPX日経400先物　　　　　 32340　　　　　+145　　　　 494
グロース指数先物　　　　　 701　　　　　　+2　　　　1069
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース