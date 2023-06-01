日経225先物：25日0時＝130円高、5万2370円
25日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比130円高の5万2370円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万2252.28円に対しては117.72円高。出来高は1万2103枚となっている。
TOPIX先物期近は3571.5ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.83ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52370 +130 12103
日経225mini 52385 +145 241448
TOPIX先物 3571.5 +25.5 15027
JPX日経400先物 32340 +145 494
グロース指数先物 701 +2 1069
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3571.5ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.83ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52370 +130 12103
日経225mini 52385 +145 241448
TOPIX先物 3571.5 +25.5 15027
JPX日経400先物 32340 +145 494
グロース指数先物 701 +2 1069
東証REIT指数先物 売買不成立
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