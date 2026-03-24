アヤックスのDF冨安健洋（27）がケガのため、日本代表の英国遠征参加を辞退することが発表された。追加招集選手はなし。

代表は日本時間25日未明（現地24日）、スコットランド戦（28日）、イングランド戦（31日）に向けての英国合宿を開始。約1年9カ月ぶりに代表に招集されていた冨安は、直前のリーグ戦でのアクシデントのため、参加を見送られた。

当初は23日にチームに合流予定だったが、22日のフェイエノールト戦で右太ももに違和感を訴えて途中交代。クラブでコンディションを確認するために予定を変更していた。日本協会の山本昌邦技術委員長（67）は「来る、来ないも含めて、まだ決まっていない。クラブの方でしっかりとチェックをしてるところで、連絡を待っている。難しいケガをずっと抱えてきたので、慎重にやってもらった方がいい」と話していた。

DF陣に負傷者が続出している中、DF安藤智哉（ザンクトパウリ）もケガのために今回の代表参加を辞退。橋岡大樹（ヘント）が追加招集された。DFのポジションならどこでもこなす冨安の離脱は痛手で、状態を見極めたかった森保監督にとっても大きな誤算となった。