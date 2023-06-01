【Gigantus V2 Pro】 近日発売予定 価格：各8,980円

Razer Japanは3月25日、ゲーミングマウスパッド「Gigantus V2 Pro」シリーズを発表した。近日発売予定で、価格は各8,980円。

ソフトタイプのゲーミングマウスパッド「Gigantus」シリーズの新製品が登場。5種類のスピードオプションを用意し、超高摩擦で正確な操作が可能な「Max Control」、高摩擦でコントロール重視の「Control」、中摩擦で精度とスピードのバランスを取った「Balance」、低摩擦で素早い方向転換が可能な「Speed」、超低摩擦で最も軽い滑りの「Max Speed」をラインナップする。

サイズは、eスポーツ選手のフィードバックをもとに500×480mmとなっており、従来の「Gigantus V2」から33%広くなっている。また、いずれのスピードオプションもステッチエッジを採用しほつれを防いでいるほか、滑り止めベースによってマットをしっかりと固定できる。

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