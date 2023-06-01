【Re:ゼロから始める異世界生活 4th season】 放送開始日：4月8日より毎週水曜22時～ 放送局：AT-Xほか 最速配信：ABEMA・dアニメストアにて4月8日より毎週水曜22時30分～

アニメ「Re:ゼロから始める異世界生活 4th season」が、AT-Xほかにて4月8日22時より放送開始となる。最速配信はABEMA・dアニメストアにて4月8日22時30分より実施される。

本作は長月達平氏のファンタジー小説を原作としたアニメシリーズ。異世界に召喚され、“死に戻り”の力を手にした少年ナツキ・スバルの活躍を描いている。

4th seasonでは賢者・シャウラの住まう「プレアデス監視塔」が新たな目的地に。最強の剣聖・ラインハルトですら攻略できなかった大砂漠「アウグリア砂丘」に立つ最果ての塔で、想像を絶する脅威が立ちはだかる。

新キャラクターのシャウラ役にはファイルーズあいさん、レイド・アストレア役には杉田智和さんが抜擢。またOP主題歌は鈴木このみ feat. Ashnikko「Recollect」、ED主題歌はMYTH & ROID feat. TK（凛として時雨）「Ender Ember」に決定している。

なお今回放送されるのは全11話からなる「喪失編」で、「奪還編」は8月12日からの放送を予定している。

「Re:ゼロから始める異世界生活 4th season」詳細

・放送開始日：4月8日より毎週水曜22時～

・放送局：AT-Xほか

・最速配信：ABEMA・dアニメストアにて4月8日より毎週水曜22時30分～

□「Re:ゼロから始める異世界生活 4th season」の放送・配信情報ページ

【TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th seasonメインPV第2弾】【「Re:ゼロから始める異世界生活 4th season」あらすじ】

水門都市プリステラの死闘で辛くも勝利を収めたスバルたちだったが、その代償はあまりに大きかった。“暴食“の権能によって眠り続けるレム、記憶を奪われたクルシュ、そして名前を奪われてしまったユリウス。

彼らを救う手がかりを求める中、スバルは全てを見通し、あらゆる知識を持つと言われる『賢者』シャウラの存在を知る。

次の目的地は賢者の住まう「プレアデス監視塔」──そこは、最強の『剣聖』ラインハルトですら攻略できなかった大砂漠「アウグリア砂丘」にそびえ立つ最果ての塔。

猛威を振るう自然、未知なる魔獣、そして想像を絶する脅威が立ちはだかる。仲間と共に、すべてを取り戻すため、命を懸けた少年の旅路が始まる──

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会