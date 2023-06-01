【黄泉のツガイ】 放送開始日：4月4日より毎週土曜23時30分～ 放送局：TOKYO MXほか 最速配信：各配信プラットフォームにて4月4日より毎週土曜24時～

アニメ「黄泉のツガイ」が、4月4日23時30分より放送開始となる。最速配信は各配信プラットフォームにて4月4日24時より実施される。

本作は「鋼の錬金術師」の荒川弘氏による最新作。原作コミックスの累計発行部数は600万部を突破している。

謎と怪奇が交錯する幻怪ファンタジーとなっており、アニメーション制作はボンズフィルムが手掛ける。

また主要キャラクターのキャストはユル役が小野賢章さん、アサ役が宮本侑芽さん、デラ役が中村悠一さん、ガブちゃん役が久野美咲さんに決定している。

「黄泉のツガイ」詳細

・放送開始日：4月4日より毎週土曜23時30分～

・放送局：TOKYO MXほか

・最速配信：各配信プラットフォームにて4月4日より毎週土曜24時～

□「黄泉のツガイ」の放送・配信情報ページ

【【メインPV】TVアニメ「黄泉のツガイ」】【「黄泉のツガイ」あらすじ】

謎と怪奇が交錯する新感覚ツガイバトル。

息もつかせぬ幻怪ファンタジーが、今動き始める。

(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI