「鋼の錬金術師」荒川弘氏の最新作！ 「黄泉のツガイ」4月4日より放送開始【#春アニメ2026】謎と怪奇が交錯する幻怪ファンタジー
【黄泉のツガイ】 放送開始日：4月4日より毎週土曜23時30分～ 放送局：TOKYO MXほか 最速配信：各配信プラットフォームにて4月4日より毎週土曜24時～
・放送開始日：4月4日より毎週土曜23時30分～
謎と怪奇が交錯する新感覚ツガイバトル。
アニメ「黄泉のツガイ」が、4月4日23時30分より放送開始となる。最速配信は各配信プラットフォームにて4月4日24時より実施される。
本作は「鋼の錬金術師」の荒川弘氏による最新作。原作コミックスの累計発行部数は600万部を突破している。
謎と怪奇が交錯する幻怪ファンタジーとなっており、アニメーション制作はボンズフィルムが手掛ける。
また主要キャラクターのキャストはユル役が小野賢章さん、アサ役が宮本侑芽さん、デラ役が中村悠一さん、ガブちゃん役が久野美咲さんに決定している。
「黄泉のツガイ」詳細
・放送開始日：4月4日より毎週土曜23時30分～
・放送局：TOKYO MXほか
・最速配信：各配信プラットフォームにて4月4日より毎週土曜24時～
□「黄泉のツガイ」の放送・配信情報ページ【【メインPV】TVアニメ「黄泉のツガイ」】 【「黄泉のツガイ」あらすじ】
謎と怪奇が交錯する新感覚ツガイバトル。
息もつかせぬ幻怪ファンタジーが、今動き始める。
(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI