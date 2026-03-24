冨安健洋、ケガのため日本代表の英国遠征不参加が決定…追加招集はなし

#冨安健洋 は73分に交代🔁



交代直前にはピッチに座り込んだものの

同い年の上田綺世と和やかに話す姿も🇯🇵



交代する際も歩いてピッチを後にしており

軽症であることを祈るばかりです。



🇳🇱 エールディヴィジ第28節

⚔️ フェイエノールト v アヤックス

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