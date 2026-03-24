冨安健洋、ケガのため日本代表の英国遠征不参加が決定…追加招集はなし
日本サッカー協会は24日、キリンワールドチャレンジ2026（スコットランド代表戦、イングランド代表戦）の選手変更を発表した。
約1年9カ月ぶりに日本代表復帰を果たした冨安健洋は、ケガのため今活動の不参加が決定した。なお、冨安に代わる追加招集は行わない。
冨安はエールディヴィジ第28節のフェイエノールト戦に先発出場したが、73分に座り込み途中交代に。コンディション確認のため、当初予定していたグラスゴー行きの便には搭乗していなかった。
約1年9カ月ぶりに日本代表復帰を果たした冨安健洋は、ケガのため今活動の不参加が決定した。なお、冨安に代わる追加招集は行わない。
冨安はエールディヴィジ第28節のフェイエノールト戦に先発出場したが、73分に座り込み途中交代に。コンディション確認のため、当初予定していたグラスゴー行きの便には搭乗していなかった。
【動画】座り込んだ冨安健洋に上田綺世が話しかける
#冨安健洋 は73分に交代🔁— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 22, 2026
交代直前にはピッチに座り込んだものの
同い年の上田綺世と和やかに話す姿も🇯🇵
交代する際も歩いてピッチを後にしており
軽症であることを祈るばかりです。
🇳🇱 エールディヴィジ第28節
⚔️ フェイエノールト v アヤックス
🔗 https://t.co/fepedlZqKe pic.twitter.com/6YUTet6tFR