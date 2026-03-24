政府与党が目指している来年度予算案の年度内成立が極めて厳しい状況となりました。

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来年度予算案の審議の場は、与党が過半数割れする参議院に移っています。自民党の参議院幹部は24日午後、立憲民主党に対して土曜日（28日）と日曜日（29日）も使って審議時間を積み増すことを提案し、来年度予算案の年度内成立に向けた協力を求めました。しかし、折り合いはつきませんでした。

立憲民主党 斎藤国対委員長

「それ（土・日審議）は異例中の異例なので、基本的には野党としては考えていないとは申し上げました」

政権幹部からは「ギリギリまで分からない」となお、年度内成立を諦めない声もありますが、審議時間が積み上がらない中、別の幹部は「年度内は基本、もう無理だと思う」と漏らしていて、極めて厳しい状況となっています。

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──年度内の成立は難しいとなると、暫定予算案を組む、ということでしょうか。

小栗泉・日本テレビ特別解説委員

「高市首相は23日、年度内に予算が成立しない『不測の事態』に備えて、つなぎとしての暫定予算案の準備を進める考えを示しましたが、一方で、年度内成立を目指すと振りあげた拳、まだ下ろしていないんです」

「そのため、もし暫定予算案を組むのであれば、閣議でそれを決め審議もしないといけないんですが、ゴーサインはまだ出ていないようなんです」

「年度末まで残り1週間ですが、首相周辺も歯切れ悪く『年度内成立を断念と言うには、まだ早い気がする』と言わざるを得ない様子です。

（3月24日放送『news zero』より）