日本代表に大激震！１年９か月ぶり招集の冨安健洋が怪我で英国遠征不参加に
日本サッカー協会は３月24日、英国遠征（28日にスコットランド、31日にイングランド代表と対戦）の日本代表メンバーに招集されていたアヤックスのDF冨安健洋が怪我のため不参加になると発表した。追加招集はしないこともあわせてリリースされた。
22日のフェイエノールト戦に先発した冨安は、右ハムストリング付近をさすりながら座り込み、73分で途中交代となっていた。おそらく、その負傷が原因と思われる。
右ひざの怪我に苦しんでいた27歳のDFは、昨夏にアーセナルとの契約を解除。無所属のままリハビリを続けてきた。
そして、今冬にアヤックスと契約。直近２試合連続でスタメン出場するなど、コンディションを上げ、１年９か月ぶりに日本代表に招集されていた。久々の代表でのプレーを日本中が期待していただけに、残念でならない。
同日、同じくDFの安藤智哉（ザンクトパウリ）が負傷のため不参加となり、DF橋岡大樹（ゲント）が追加選出された。相次ぐ辞退に、大きな激震が走っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】冨安が負傷したシーン。上田と話す場面も
22日のフェイエノールト戦に先発した冨安は、右ハムストリング付近をさすりながら座り込み、73分で途中交代となっていた。おそらく、その負傷が原因と思われる。
そして、今冬にアヤックスと契約。直近２試合連続でスタメン出場するなど、コンディションを上げ、１年９か月ぶりに日本代表に招集されていた。久々の代表でのプレーを日本中が期待していただけに、残念でならない。
同日、同じくDFの安藤智哉（ザンクトパウリ）が負傷のため不参加となり、DF橋岡大樹（ゲント）が追加選出された。相次ぐ辞退に、大きな激震が走っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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