男子ゴルフの比嘉一貴（30＝フリー）が立ち上げたジュニアゴルフ大会「比嘉一貴Invitationalジュニアゴルフカップ」が24日、沖縄・かねひで喜瀬CCで開催され、比嘉のほかに堀川未来夢、生源寺龍憲、照屋佑唯智の男子プロ3人もゲスト参加して大会を盛り上げた。

12人が参加した男子の部は、71で回った山本龍之介が2連覇を達成し、下部ツアー「i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘」の本戦出場権を獲得した。

山本は「去年からいろいろな大会に出て経験を積んだので、去年よりは実力が上がっていて、1アンダーで上がれて良かった」と喜びを語った。

17人が出場した女子の部は70で回った金城桃音が制し、レギュラーツアー「宮里藍サントリー・レディース」の主催者推薦選考会の出場権を手にした。

金城は「最初は緊張したが、前半終わってから緊張もほぐれて、後半からも伸ばせたので良かったし、楽しかった」と話した。

大会ホストの比嘉は「沖縄県では男子のトーナメントがないので、ジュニアの皆さんが男子プロのプレーを見る機会がないこともあって大会を開催した。学生のうちにできることは、プロになってからも生きると思うし、メンタルを鍛えるという面でもいろいろ挑戦してほしい」とコメントした。