R・マドリー監督就任の噂も…クロップ氏が完全否定「それはすべてデタラメだ。一度も電話はない」
レアル・マドリーの新監督候補として、名前が度々挙がるユルゲン・クロップ氏。今夏の指揮官就任も噂されているが、「ナンセンスだ」と一蹴している。英『BBC』が伝えた。
ドルトムントやリバプールで指揮を執ったクロップ氏は、リバプール指揮官時代の18-19シーズンにUEFAチャンピオンズリーグを制するなど、多くのタイトルをもたらした。しかし、23-24シーズン限りでリバプール監督を退任し、現在はレッドブルのグローバルサッカー部門責任者を務めている。
今季終了後にはアルバロ・アルベロア監督の後任として、R・マドリー監督に就任するとの噂が浮上している。だが、ミュンヘンで行われた『Magenta TV』の会見に出席したクロップ氏は「もし、R・マドリーから電話があったのなら、今頃その話は耳に入っているはずだよ」と答え、その噂を否定した。
「それはすべてデタラメだ。彼らは一度も電話をかけてきていない。一度もだ。私のエージェントは現地にいるから、彼に聞いてみればいい。彼にも電話はかかってきていない。今のところ、そのことについては考えていないよ」
その一方で、「監督としては完全に引退したわけではない。これから数年の間に何が起こるかは誰にも分からない。だが、現時点で計画されていることは何もないよ」と監督復帰の可能性はゼロではないことを伝えた。
ドルトムントやリバプールで指揮を執ったクロップ氏は、リバプール指揮官時代の18-19シーズンにUEFAチャンピオンズリーグを制するなど、多くのタイトルをもたらした。しかし、23-24シーズン限りでリバプール監督を退任し、現在はレッドブルのグローバルサッカー部門責任者を務めている。
「それはすべてデタラメだ。彼らは一度も電話をかけてきていない。一度もだ。私のエージェントは現地にいるから、彼に聞いてみればいい。彼にも電話はかかってきていない。今のところ、そのことについては考えていないよ」
その一方で、「監督としては完全に引退したわけではない。これから数年の間に何が起こるかは誰にも分からない。だが、現時点で計画されていることは何もないよ」と監督復帰の可能性はゼロではないことを伝えた。