◇プロボクシング日本ミニマム級タイトルマッチ10回戦 森且貴＜引き分け＞岡田真虎（2026年3月24日 東京・後楽園ホール）

日本ミニマム級王者の森且貴（26＝大橋）が日本同級1位・岡田真虎（31＝JBスポーツ）と引き分け、薄氷のドロー初防衛を果たした。

序盤から一進一退の攻防を繰り広げ、5回終了時の途中採点ではジャッジ3者ともに森を支持した。それでも7回には岡田の右フックを被弾。徐々に追い上げる相手と最後まで打ち合うなど意地を見せ、ジャッジ1人が森に6点差、残り2者が95―95で引き分けとなった。

リングサイドには世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）と弟のWBC世界バンタム級王者・拓真（30＝同）も駆けつけ、尚弥からは「動きながら右強く！」のアドバイスも飛んだ。初防衛を果たした森は「少なくとも2、3ポイント差で勝っていたと思っていた。的確にジャッジできないのは自分の課題」と話し「引き出しを出せなかった。勝つことだけを考えたが、中途半端に終わってしまった」と反省の弁が口を突いた。