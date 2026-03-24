『真夜中ハートチューン』第2期制作決定 メインキャスト5人の動画コメント公開
テレビアニメ『真夜中ハートチューン』第2期が制作されることが決定した。あわせてメインキャスト5人による動画コメントも公開された。
【動画】声優5人が歓喜！公開された『真夜中ハートチューン』第2期記念映像
同作は、週刊少年マガジン（講談社）にて連載中の五十嵐正邦によるラブコメ漫画『真夜中ハートチューン』が原作で、歌手、声優、VTuber、アナウンサーの「声」にちなんだ「夢」に向かってがんばる放送部のヒロインたちと、「声」だけを頼りにラジオ配信者”アポロ”を探す主人公の推し活プロデュース“声春”ラブコメ。
■キャスト情報
山吹有栖：CV.安田陸矢
井ノ華六花：CV.瀬戸桃子
日芽川寧々：CV.大久保瑠美
霧乃イコ：CV.鈴代紗弓
雨月しのぶ：CV.伊藤美来
安藤檸檬：CV.花澤香菜
アイコ：CV.若井友希
百歳あお：CV.東山奈央
ヒズミ：CV.倉持若菜
【動画】声優5人が歓喜！公開された『真夜中ハートチューン』第2期記念映像
同作は、週刊少年マガジン（講談社）にて連載中の五十嵐正邦によるラブコメ漫画『真夜中ハートチューン』が原作で、歌手、声優、VTuber、アナウンサーの「声」にちなんだ「夢」に向かってがんばる放送部のヒロインたちと、「声」だけを頼りにラジオ配信者”アポロ”を探す主人公の推し活プロデュース“声春”ラブコメ。
■キャスト情報
山吹有栖：CV.安田陸矢
井ノ華六花：CV.瀬戸桃子
日芽川寧々：CV.大久保瑠美
霧乃イコ：CV.鈴代紗弓
雨月しのぶ：CV.伊藤美来
安藤檸檬：CV.花澤香菜
アイコ：CV.若井友希
百歳あお：CV.東山奈央
ヒズミ：CV.倉持若菜
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