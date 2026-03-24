Snow Manの目黒蓮が3月23日、自身のInstagramを更新。リニューアルしたキリン「晴れ風」CMへの思いと撮影メイキングショットを公開している。

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目黒はリニューアルCMについての思いとメイキング写真を投稿。「去年のある日に、晴れ風、リニューアルするんですと言われて その時に自分は、え？変わっちゃうのって寂しい気持ちになりました」とリニューアルを聞いた時の心境から書き出し、「正しい、正しくないではなくて、僕個人が意識しているただの現状維持は衰退、少しでも進化していくことがある意味での現状維持ってことが晴れ風も一緒なんだなぁって思ったら心強い気持ちになりました！ちょうど聞いたとき自分も戦ってる最中だったので そして、新しくなる晴れ風と自分のタイミングが重なって昨日全国で先行公開された台本なしのCMになりました！」と、海外に挑戦する目黒とタイミングが合致してのCM公開だったと説明した。

またCM内容について「あのムービーで話してる僕の思いや言葉はキリンビールのみなさんも思っていることだと思います。不安もある、でもその先でもっと良い景色を見せたいもっと美味しい晴れ風を飲んで欲しいって思ったんだろうな！」と心境を綴った。最後に「日本を離れること、新しい挑戦をすることを心から応援してくださったキリンビールさんに本当に感謝しています。僕も、晴れ風を同志として応援しています！一緒にがんばろう！」と感謝とエールを送った。

コメント欄には「人間らしくて好き」「仕事熱心ですごい」といったコメントが寄せられている。

（文=本 手）