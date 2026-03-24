バーチャルアイドルの星街すいせいさんが23日、都内で『星街すいせい“Studio STELLAR”設立 メディア説明会』を行い、事務所設立の裏話や今後の展望を語りました。

星街さんは、22日に行われた『星街すいせい 8周年&生誕配信』で個人事務所『Studio STELLAR』の設立を発表。翌日の実施となったこの日の会見では「ひとりの表現者としてこれからも自分の殻を破り続けて、バーチャルカルチャーの新しい道になれるように全力でこれからも走っていきます」と意気込みを語りました。

個人事務所では配信や音楽活動、グッズ展開など個人活動を行っていくと説明。「私がやりたいことを実現するためのクリエーティブな組織、秘密基地みたいな場所にしていけたらなと思っております」と展望を語りました。

■事務所設立の経緯 日本武道館での単独ライブがターニングポイントに

司会から事務所設立のきっかけを質問された際には、明確な時期やきっかけはないと答えつつ、「武道館（ライブ）っていう大きな目標をかなえることができるってなった時点で、その次の自分の物語ってどうしていくべきなんだろうって考えていて」と、2025年に行った日本武道館での単独ライブ開催がターニングポイントとなったことを明かしました。

また、「実際に進み始めたときに不安はなかったか」と聞かれると、「他の選択肢の方が良かったんじゃないかとか、本当にこれで良かったのかなみたいなのは準備していく期間でよぎらなかったわけではないんですけど」と心境を吐露。続けて「そういう不安な時に神頼みなんですよね」と明かし、「おみくじ引いたら大吉だったんですよ。それで“これは信じるしかないな”と思って、“Studio STELLARやってくぞ”と覚悟決められたところはあります」と裏話を披露しました。