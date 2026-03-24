「選抜高校野球・１回戦、大阪桐蔭４−０熊本工」（２４日、甲子園球場）

大阪桐蔭が２年ぶりの初戦突破。先発の大型左腕、川本晴大投手が１４奪三振で３安打完封勝利を飾った。

まだ２年生ながら身長１９２センチの恵まれた体格から投げ下ろす１４０キロ台中盤のストレートは威力十分。低めに鋭く落ちるチェンジアップも織り交ぜ、５回までノーヒットノーラン投球。初回と五回には自己最速を１キロ更新する１４７キロをマークした。

チームには注目のエース右腕、吉岡貫介投手もいるが、西谷監督は「一番状態が良かったので、頭は川本でいって、あとつなごうと思っていました」と明かした。

七回まで１−０としびれる展開。七回は１死三塁をしのぎ、「ボールが暴れながらしっかりまとめてくるタイプのピッチャーなので、バックを信じてしっかり投げてくれた」とうなずいた。

川本にとって初の甲子園。だが、堂々とした投球に西谷監督は「天真爛漫というか。僕のクラス、担任なので。明るいです。あんまり物怖じしない。ちょっとボーッとしているところもあるので、それがいい方に」と笑った。