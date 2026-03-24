ミュージシャンで俳優の金子ノブアキさん（44）が、ウイスキーブランドのイベントに登場し、新たに挑戦したいことについて語りました。

『シーバスリーガル カクテルイベント』のフォトコールに、赤西仁さん（41）や板谷由夏さん（50）、三浦翔平さん（37）たちとともに登場した金子さん。黄色いシャツにシックなジャケット、サングラスを合わせたクールなスタイルを披露しました。

■金子ノブアキ「親しい間柄とか仕事仲間でも…」

金子さんは、人生観を変えた出会いについて聞かれると「親しい間柄とか仕事仲間でも、例えば映画とかドラマとか俳優の仕事だと新しい作品に入ったり、音楽の現場だと新しいツアーに行ったりとかすると、またイチから作り直して、一期一会感がすごくあるんですよね。なので、その都度その都度生まれ変われているような感じがして。普通の生活よりもそういう感覚が多いんじゃないかなと思っていて。特に今3月4月、ドラマも終わりが来るぐらいの時期なんですけど。それをまさに実感して、しょっちゅう出会いと別れ繰り返しているような感じなんですけど。役得かなと思ってます」と、多彩な活動をする金子さんならではの感覚を語りました。

■新たに挑戦したいことは「表に出ない仕事」

また、新たに挑戦したいことについて聞かれると「全然違う感覚を使うものとかをやってみたいですよね。年齢的にも40代折り返していくので。ちょっと違う感覚的な刺激がほしいかなと思ってますね」とコメント。

具体的に思い描いていることについては「表に出ない仕事ですとか、名前とか顔が出ない部分とかで、人の力になれることあったらなっていうのはすごい考えます」と語りました。