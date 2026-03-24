ポケモン新作ゲーム『Pokemon Champions』Switch版は4月8日配信決定 メガシンカで初めて登場する特性を持つポケモンも
Nintendo Switchとスマートフォン向けの新作ゲーム『Pokemon Champions』のSwitch版が、2026年4月8日に配信されることが決定した。スマホ版が夏に配信され、ポケモンバトルにフォーカス当てたゲームとなる。
【画像】初登場の特性あるぞ！『Pokemon Champions』の場面カット
また、ゲームソフト本編(基本プレイ無料)とソフト内特典がセットになった、
『Pokemon Champions』+ スターターパックも4月8日に配信決定。同作は、Nintendo Switch 2 の無料アップデートに対応しており、Switch 2 で遊ぶことで、よりきれいな画面で楽しめる。
さらに『Pokemon LEGENDS Z-A』で登場したメガメガニウム・メガエンブオー・メガオーダイルは『Pokemon Champions』にも登場。中には、メガシンカすることで本作で初めて登場する特性を持つポケモンもいることが明かされた。
メガメガニウムが持つ特性「メガソーラー」は、本作から登場する新しい特性。
この特性を持つポケモンが技を使う時、天気が「にほんばれ」状態と同じ効果を受ける。
メガオーダイルが持つ特性「ドラゴンスキン」は、本作から登場する新しい特性。ノーマルタイプの技をドラゴンタイプとして使えるだけでなく、技の威力が1.2倍になる。メガエンブオーは、特性「かたやぶり」となっている。
『Pokemon Champions』は、これまでの『ポケットモンスター』シリーズ同様のポケモンバトルを楽しむゲーム。ポケモンのタイプや特性、わざの選択など様々な要素を活かして勝利を掴む奥深さはそのままに、Nintendo Switchやスマートフォンでクロスプラットフォームでの勝負を楽しんでいく。
また、『Pokemon Champions』では勝敗に応じてランクが変動する「ランクバトル」や気軽に戦える「カジュアルバトル」で世界中のトレーナーと腕を競い合うことはもちろん、家族や友だちと「プライベートバトル」もできる。
さらに、ポケモンホーム との連携も決定。これまで仲間にした一部のポケモンもバトルで活躍させることができ、お気に入りのポケモンと一緒に、世界中のポケモントレーナーとバトルを楽しめる。
（C）Pokemon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
【画像】初登場の特性あるぞ！『Pokemon Champions』の場面カット
また、ゲームソフト本編(基本プレイ無料)とソフト内特典がセットになった、
『Pokemon Champions』+ スターターパックも4月8日に配信決定。同作は、Nintendo Switch 2 の無料アップデートに対応しており、Switch 2 で遊ぶことで、よりきれいな画面で楽しめる。
メガメガニウムが持つ特性「メガソーラー」は、本作から登場する新しい特性。
この特性を持つポケモンが技を使う時、天気が「にほんばれ」状態と同じ効果を受ける。
メガオーダイルが持つ特性「ドラゴンスキン」は、本作から登場する新しい特性。ノーマルタイプの技をドラゴンタイプとして使えるだけでなく、技の威力が1.2倍になる。メガエンブオーは、特性「かたやぶり」となっている。
『Pokemon Champions』は、これまでの『ポケットモンスター』シリーズ同様のポケモンバトルを楽しむゲーム。ポケモンのタイプや特性、わざの選択など様々な要素を活かして勝利を掴む奥深さはそのままに、Nintendo Switchやスマートフォンでクロスプラットフォームでの勝負を楽しんでいく。
また、『Pokemon Champions』では勝敗に応じてランクが変動する「ランクバトル」や気軽に戦える「カジュアルバトル」で世界中のトレーナーと腕を競い合うことはもちろん、家族や友だちと「プライベートバトル」もできる。
さらに、ポケモンホーム との連携も決定。これまで仲間にした一部のポケモンもバトルで活躍させることができ、お気に入りのポケモンと一緒に、世界中のポケモントレーナーとバトルを楽しめる。
（C）Pokemon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK
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