¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Û¾ï½»Ï¡¡¡£Ó£Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï£²Ãå¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¼è¤ì¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£¶£±²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ï£²£´Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤¬£Ó£Ç½é»²Àï¤Î¾ï½»Ï¡¡Ê£²£µ¡áº´²ì¡Ë¤Ï½éÆü£±£Ò£²¹æÄú¤Ç£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ£²Ãå¡£
¡¡¾å¡¹¤Î£Ó£Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤ê¡Ö¿¤Ó¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥¿¡¼¥ó¤ÇÆß¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¼è¤ì¤ë¡×¤È¼«¿®¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï£Ó£Ç½é£±Ãå¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¿å¿Àº×¤Ï¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢£±Ãå¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÍ½ÁªÆÍÇË¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤½¤Î¤â¤Î¡£¤¿¤À¡¢£²ÆüÌÜ£·£Ò¤ÏÀä¹¥ÏÈ¡£ÁáÂ®¡¢¿å¿Àº×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£