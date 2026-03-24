『仮面ライダーゼッツ』極秘防衛機関「CODE」よりコードナンバー：ゼロの指輪が登場
バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「仮面ライダーゼッツ CODE エージェントナンバーリング コードナンバー：ゼロ」(25,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「仮面ライダーゼッツ CODE エージェントナンバーリング コードナンバー：ゼロ」(25,300円)
『仮面ライダーゼッツ』の劇中アイテムが登場！
仮面ライダーゼッツのCODE(コード)のリングシリーズで、極秘防衛機関「CODE」、コードナンバー：ゼロの指輪となっている。
製品は、シルバー925製のリング。日本の職人が丁寧に作っている。「0」の数字が入った幅広のリングで、手の平側が多少細くなっており、幅広ながら着用しやすいデザインになっている。
※幅広リングのため、通常の指輪と着用感が変わる場合がある。
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
2026年5月発送予定「仮面ライダーゼッツ CODE エージェントナンバーリング コードナンバー：ゼロ」(25,300円)
仮面ライダーゼッツのCODE(コード)のリングシリーズで、極秘防衛機関「CODE」、コードナンバー：ゼロの指輪となっている。
製品は、シルバー925製のリング。日本の職人が丁寧に作っている。「0」の数字が入った幅広のリングで、手の平側が多少細くなっており、幅広ながら着用しやすいデザインになっている。
※幅広リングのため、通常の指輪と着用感が変わる場合がある。
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映