¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÛÊ¿¹âÆàºÚ¡¡Á°Àá¤«¤éÉüÄ´¥à¡¼¥É¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¡¢½ÐÂ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£¶£±²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ï£²£´Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿¹âÆàºÚ¡Ê£³£¸¡á¹áÀî¡Ë¤Ï½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿½éÆü£²£Ò¤Ï£³¥³¡¼¥¹¤«¤é£³Ãå¡£¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬¤¤¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È²óÅ¾¤òÍ¾¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¿¤Ó¤Ï´Ø·¯¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¡¢½ÐÂ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢µá¤á¤ë½®Â¤ÎÊý¸þÀ¤ÏÄê¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤ÎÆÁ»³¤Ç¤Ïº£Ç¯½é¤ÎÍ¥½Ð¡£Íî¿å¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö·ë²Ì¤Ï¤¢¤¢¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢½Ð¤Æ¤ë»þ¤Î¥¿¡¼¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££±£Í¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤ÏÆÁ»³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥ê¥º¥à²óÉü¤ÎÃû¤·¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤â¤¦º£¤ÏÍè´ü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¼«ÂÎ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤¯¤Þ¤º¤Ï£Á£±µé¤ØÉüµ¢¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Îµ»ÎÌ¥¢¥Ã¥×¤Î´ü´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥×¥é¥ó¤âÌÀ³Î¤À¡£¡ÖÁá¤á¤Ë¤¤¤¤»þ¤Î¾õÂÖ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥®¥¢¥¢¥Ã¥×¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢£²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤â¼«¿È¤ÎÁö¤ê¤ò´Ó¤¯¡£