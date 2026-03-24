「ブラウン × ブルー」が超可愛い！【しまむら】ガバッと着るだけ♡「おしゃ見えトップス」

春服にシフトする季節、ガバッと着るだけで大人女性のおしゃれ見えが狙えるカラートップスをチェック！ 今回編集部が見つけたのは、【しまむら】から登場した「ブラウン × ブルー」の配色トップス。トレンドカラーを組み合わせたデザインで、鮮度高めなコーデに仕上がりそうです。いつもの着こなしをアップデートしたい人は、ぜひ取り入れてみて。

コーデの差し色になる配色トップス

【しまむら】「袖配色プルオーバー」\990（税込）

こっくりとしたブラウンと爽やかなサックスブルーの配色トップス。袖のブルーがアクセントになり、1枚でも存在感を放ちます。まだ寒い時期には、アウターの袖口から覗かせることでコーデ全体の差し色にもなってくれそう。きれいめに着られる細リブのトップスなので、オンオフ問わず活躍する予感。しまむら好きのインフルエンサー@wear___tomoさんによると「もちもち生地で着心地も最高」とのことで、リラクシーに着られるようです。

ワントーンコーデに差し色をプラス

ワントーンコーデの地味見えを回避したいときこそ、配色デザインのトップスで差し色をプラスしてみて。「インしてもかさばらないちょうど良いニットの厚さ」（@wear___tomoさんコメントより）なので、サロペットのインナーにもぴったりです。袖の爽やかなブルーが、春らしいシーズンムードも盛り上げてくれそう。ホワイト系のバッグとシューズで抜け感を演出するのも、上品に垢抜けるポイント。

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※こちらの記事では@wear___tomo様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Emika.M