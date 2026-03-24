◆プロボクシング ▽ライトフライ級（４８・９キロ以下）６回戦 〇片岡雷斗（６回ＴＫＯ）大橋波月●（３月２４日、東京・後楽園ホール）

２０２３年アジアユース選手権優勝などアマチュア６冠の「ザ・サンダー」片岡雷斗（１９）＝大橋＝がプロデビュー戦に臨み、ライトフライ級６回戦で日本同級６位・大橋波月（２７）＝湘南龍拳＝を６回１分１５秒ＴＫＯで下した。初陣を飾った片岡は「プロの舞台は本当に華やかで、観客の声やライトに包まれて、最高に楽しかった。夢と希望を与えられるような、格好いいボクサーになりたい」と目を輝かせた。

デビュー戦で、日本王座挑戦経験もある日本・東洋太平洋ランカーを圧倒した。トレードマークの長髪をギザギザのサンダー（イナズマ）模様に編み込んだ「コーンロウ」ヘアで登場した片岡は、変幻自在のステップと左ジャブで相手をコントロール。２回には高速ワンツーでぐらつかせた。その後もジャブを上下に打ち分けながら、右強打を何度もクリーンヒット。６回に右ストレートから連打をまとめたところで、大橋のダメージを見てレフェリーが試合を止めた。

「楽しかったんですけど、大橋選手のプロとしての技術、気持ちがすごかった」と最後までプロの意地を見せた大橋に感服。「相手のパンチというより、気持ちがすごく見えた。スパーリングであそこまで相手の倒すぞ、みたいな気迫が見えたことなかった。そこの面は、ボクシングを通して初めての感覚だった。デビュー戦でそういう気持ちを感じられて本当に良かった。次につながります」と収穫を口にした。

片岡は昨夏にＷＢＣ世界ミニマム級王者メルビン・ジェルサエム（フィリピン）とスパーリングを行い互角以上の内容を見せるなど、デビュー前から非凡な才能を発揮。大橋秀行会長（６１）からは「ザ・サンダー」のニックネームを命名された。大橋会長からは、早ければ来年にも世界挑戦を期待されている。片岡も「会長に組んでいただいた試合は、全部圧勝したい。まだこのような試合をして生意気なことは言えないが、いつでも世界に挑戦できるようにもっと準備をしていきたい」と意欲を示した。

リング上では最後に「これからもザ・サンダー片岡雷斗、よろしくお願いします」とあいさつ。ファンから大きな歓声を浴びた。

◆片岡 雷斗（かたおか・らいと）２００６年７月１２日、千葉・佐倉市生まれ。幼少時に父・圭さんの影響でキックボクシングを始め、小４でボクシングに転向。習志野高で高校５冠を達成、２３年アジアユース選手権でも優勝しアマ６冠に輝いた。アマ戦績は５７勝（３１ＫＯ・ＲＳＣ）１敗。２５年１２月にＢ級（６回戦）プロテストに合格。身長１６２センチの右ボクサーファイター。